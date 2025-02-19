1年連生3胎！避孕擋不住 32歲女當11寶媽：生育之旅還沒結束

不到一年連生三胎！近日美國一名32歲的媽媽，在剛生完一對雙胞胎不到一年的時間裡，又產下一名女嬰，而這也是她與丈夫的第12個孩子！

根據《太陽報》報導，亞蘭西婭(Yalancia Rosario) 近日迎來了她的第12個寶寶，她在Instagram上分享了這一喜訊，並發布了小女兒的可愛照片。

亞蘭西婭表示，她的小女兒剛好在雙胞胎哥哥姊姊的生日前一天出生。她透露，在生下雙胞胎三個月後，她就察覺到身體出現了懷孕的跡象，開始有點狀出血。儘管她當時正在服用避孕藥，但依然成功懷孕。

當亞蘭西婭即將分娩時，女兒在她進入產房後就迅速地「飛出來」，「醫生都沒來得及進來」。

亞蘭西婭和37歲的丈夫麥可（Michael）一同養育著11個小孩，包括15歲的賈梅爾（Jamel）、11歲的小麥可（Michael Jr.）、10歲的安傑洛（Angelo）、7歲的吉馬尼(Gimani)、5歲的阿瑪尼(Armani)、3歲的辛希爾(Sincere)、2歲的卡扎(Khaza)、1歲的凱羅(Kairo)、4個月大的雙胞胎安潔莉塔(Angelita)和阿札瑞(Azari)以及剛出生的亞蘭西婭(Yalancia)。他們的第四個孩子同樣名為阿瑪尼，但已不幸夭折，今年本應滿8歲。

亞蘭西婭表示，這不是她第一次在避孕期間懷孕，她表示自己有兩個孩子都是在避孕期間懷上的。她也曾公開表示自己與丈夫嘗試了各種避孕方式但全都失敗，因此兩人決定不再使用避孕措施，並將一切交給上帝，「我想我的(生育)旅程還沒結束」。

雖然有這麼多小孩可能會讓人很有壓力，但亞蘭西婭表示她一直很想要一個大家庭，「我一直很想組成一個十口之家，因為我從小就是七個兄弟姊妹中的老大，我想擁有自己的大家庭，並一起創造回憶」。