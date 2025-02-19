選嬌妻？70年前空服員19條件曝光 牙齒、膚色、雙腿全要完美

一名網友近日在Reddit網站上曝光一張1954年美國芝加哥南方航空(已休業)開出的19項應徵空服員條件，其中首列女子必須單身，對外貌及身材標準相當嚴苛，包括牙齒、皮膚和雙腿都要求完美，在應對進退上也必須儘量取悅客戶，讓人直呼，這簡直是在應徵人間現實版的完美嬌妻而非空服員。

網友曝光的這張空服員應徵條件如下：

1.必須是單身，而且非在訂婚狀態。

2.年齡需介於22歲至28歲。

3.身高必須在5.2吋(157.5公分)到5.5吋(165.1公分)之間。

4.體重必須在100磅(45.36公斤)到120磅(54.43公斤)之間。

5.視力良好，不能戴眼鏡。

6.良好的牙齒，即便有金(假)牙，在微笑時不能露出。

7.身材比例良好。

8.修長的腿部。

9.膚色和髮色自然。

10.必須擁有大學四年或兩年就讀年限的學歷，和至少兩年的商務經驗。

11.能夠與客戶有生動的對話。

12.能夠搬運。

13.即便生氣，對於客戶要求也不能真正動怒。

14.必須有意志力承受壓力來時的焦慮。

15.願意輪調。

16.需是美國公民。

17.完美的健康狀態。

18.乾淨的皮膚。

19.漂亮的手。

網友對上述條件發表看法，認為這份70年前的清單簡直太物化女性，猶如在尋找現實版的完美嬌妻；從其學歷要求來看，不難想像當時的美國社會，女性被要求進到大學或學院去讀書，很多都是為了與理想對象結婚，而增進社交或自我能力。

還有網友表示，現在我們需要的空服員，是如同在飛行中的執法者那樣地維護飛機的安全；還有人開玩笑說，今日的空服員可能還需具備制止不肖乘客在機上鬧事的能力。