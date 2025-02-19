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日本廁所高科技！法遊客驚豔「放音樂又自動沖水」 讚一功能太瘋狂

聯合新聞網／ 綜合報導
日本廁所舒適度令人驚訝。 示意圖／ingimage
日本廁所舒適度令人驚訝。 示意圖／ingimage

日本各地隨處可見許多充滿創意、體貼人性和極富實用性的設計，常令外國人驚嘆連連。初次拜訪日本的法國人，除了體驗日本的傳統壽司文化、享受美食之外，更對日本體貼入微、結合科技與人性的廁所設備讚不絕口。

日本媒體「Hint-Pot」報導，YouTube頻道「日本食冒險記Tokyo Food Adventures」採訪了三位初次訪日的法國朋友Quentin、Kemy和Mary。在用餐時，三人興奮的和頻道主人Daisuke分享對日本廁所的印象。Quentin用極為驚喜的表情說道：「日本的廁所實在太棒了！真的只有在日本才能見到！」Mary也表示，她試用了馬桶座的所有功能，法國都沒有日本這樣多功能的廁所，並稱日本的廁所是一場「革命」，因為它們配備了播放音樂和自動沖洗等多種功能，還有好多按鈕，讓人忍不住每個都想去按一下。

他們驚訝於這些高科技設施在日本如此普及，即使是公共廁所也配備齊全。「在法國這樣算是高級廁所，只有在有錢人家裡才能看得到！」而在寒冷的季節，馬桶座墊會加熱的功能，也讓Quentin和Mary更加驚訝，認為這是一個「瘋狂」但令人愉快、舒適的設計。

有許多網友留言「日本對洗手間設計的執著達到異常的程度」，也有人表示，「雖然通常不會在用餐時討論廁所的話題，但這三位朋友的開朗性格讓人覺得毫無違和感。」剛去洗手間的Kemy回到座位時，朋友們詢問她對日本廁所的看法，她也提到最喜歡的功能是溫暖的馬桶座墊，立刻引起大家的共鳴和笑聲。

廁所 日本 法國 馬桶

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