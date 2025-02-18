愛上同學媽！日男使2絕招「猛烈進攻」 成功娶回大21歲美魔女

日本電視節目《新婚さんいらっしゃい！》經常會邀請新婚夫婦上節目介紹他們的愛情故事。而日前播出的一集中，節目就請來一對年齡相差21歲的夫妻，而女方竟然是男方小學同班同學的母親！

《新婚さんいらっしゃい！》日前邀請到來自靜岡縣富士市的夫妻，32歲的富岡勇與53歲的Midori。兩人年齡相差21年，而且Midori竟是富岡勇小學同班同學的母親，令人大跌眼球。

𓊆今週の #新婚さんいらっしゃい 𓊇



一目ぼれ...からの猛アタック❢❢

同級生の母親と結婚した年の差夫婦💍



結婚までの壁、貫き通した禁断の恋𓈒𓂂𓏸

気になるその全貌とは？？

お互いの母からのメッセージも✉️



💐 日曜お昼１２：５５～放送 💐 pic.twitter.com/6u9UT2np44 — 新婚さんいらっしゃい！ (@shinkon_50) 2025年2月12日

初遇於學校家長日

兩人的初次相遇，然是在富岡小中學時的課堂上。當時Midori以家長身份參加課堂觀摩，而富岡則是她的女兒的同班同學。成年後相隔10年再遇，富岡被Midori的成熟魅力深深吸引，對她一見鍾情、隨即展開熱烈追求。托Midori的女兒約她共同進餐，並於當天表白。不過Midori當時才剛剛離婚，直接拒絕了他的表白。

連續約會30天

不過富岡並未因此放棄，開始了長達30天的連續約會攻勢，包括2大絶招：

1. 每天陪伴Midori，成為了她生活中的支柱。Midori回憶道：「當時我剛離婚，情緒很不穩定，他一直在身邊支持我。」 2.細心聽她說的每一句話，只因為Midori說了一句「喜歡看燈飾」，富岡在1個月內帶她去了40個燈飾景點。當中甚至有一次是富岡在下班後特意駕車3個半小時又靜岡載她到千葉的德國村。

然而，30天後當富岡再次告白時，Midori依然拒絕了他。坦言認為年齡差距和富岡曾是女兒的同班同學身份會令兩人的關係引來非議。富岡當場痛哭，甚至跪地請求，但Midori仍堅持自己的立場。

打破重重阻礙

就在Midori猶豫不決時，她的女兒發來一條LINE訊息，成為改變一切的關鍵。女兒寫道：「如果我是阻礙，請不要在意我。媽媽的幸福才是最重要的。」這番話讓Midori深受感動，最終決定與富岡勇正式交往。

可是，兩人的愛情之路並未因此一帆風順。雖然富岡的父母對他們的關係沒有意見，Midori的父母對這段關係極力反對，指富岡還年輕，若讓他和Midori結婚「感覺對不起他的父母」。而為了證明自己的決心，富岡使出最強的追女第3招—就是毅然購買了一棟價值3800萬日圓（約新台幣819萬元）的房子，並向Midori的父母承諾會好好照顧她。這份誠意最終打動了Midori的家人，兩人終於在2024年7月8日步入婚姻殿堂。

新婚生活

節目中兩人展示了他們的新婚生活。富岡坦言自己非常依賴Midori，甚至每天她做早餐時都要抱著她撒嬌。被問到性生活時富岡也大方講到「每天都有」，而Midori則笑稱已是「健身的一部分」。

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文章授權轉載自《香港01》