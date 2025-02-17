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血染加勒比海…她為「打卡」靠近鯊魚慘遭咬噬 雙手截肢保命
加勒比海英屬特克斯和凱科斯群島（Turks and Caicos Islands）發生鯊魚咬遊客事件，一名加拿大女遊客2月7日在海邊見到一條鯊魚在水中徘徊，她嘗試游近去拍照，結果遭鯊魚襲擊咬傷手及大腿，雙手須截肢。
英媒《每日郵報》14日報導，當日女遊客在距岸邊數米的淺水區域碰上鯊魚後，趨近拍照時它突然襲擊，其後繼續圍繞女遊客身旁打轉，似乎想再次發動攻擊。
目擊者表示，當時女遊客的家人就在附近，她的丈夫即時奮力驅趕鯊魚，防止它再發動襲擊。女遊客的一名親友表示，她被咬後能夠自行上岸，但鮮血從她身上多處傷口直流。
從網上流傳的現場照片顯示，女遊客回到海灘後躺在地上，人群圍在她的周圍，用布摀住她的手臂試圖止血。她其後已即時被送往當地的醫療中心接受治療。
當地政府表示，涉事的鯊魚長約180厘米，但尚未確定其種類。報道指，在襲擊發生的同時，有另一名遊客拍攝到鯊魚在涉事淺水區域出沒的影片。
當地旅遊局發言人表示，女遊客後來被送返加拿大接受進一步治療，而警方則正就事件進行調查。
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文章授權轉載自《香港01》
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