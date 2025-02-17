快訊

長子、長孫都不在…柯文哲父親病逝 由「他」捧牌位移靈私人會館

藥華藥晚上八點半重訊記者會 說明仲裁賠償案進度事宜

冷氣團發威！雨彈炸3地 周五更強冷空氣「低溫僅11度」

「邪惡國毀滅重置世界」牛頓曾留驚人預言 推算疫情戰爭齊爆關鍵年

聯合新聞網／ 綜合報導
發現萬有引力的科學家牛頓（Sir Isaac Newton），不僅影響了科學界，也曾留下驚人的世界末日預言。 情境示意圖／Ingimage
發現萬有引力的科學家牛頓（Sir Isaac Newton），不僅影響了科學界，也曾留下驚人的世界末日預言。 情境示意圖／Ingimage

發現萬有引力的科學家牛頓（Sir Isaac Newton），不僅影響了科學界，也曾留下驚人的世界末日預言。根據他的手稿顯示，牛頓推算世界將在2060年迎來終結，並認為屆時世界將經歷重大災難，例如疫情戰爭和「邪惡國家」的毀滅等事件，隨後進入重置階段。

根據「每日郵報（Daily Mail）」報導，牛頓在1704年手寫信件中，透過研究聖經文本與數學計算，推算出世界將在重大災難如疫情、戰爭與邪惡國家的毀滅後進入新時代。他使用聖經中的「一日代表一年」原則，並參考《但以理書》的時間推算，認為這場全球巨變將發生在2060年。

牛頓相信，在世界經歷動盪與災難後，基督與聖徒將重返地球，建立持續千年的和平王國。然而，牛頓對於預測末日日期持謹慎態度，甚至質疑自己的推算，他在手稿中寫道：「這不是為了斷言世界終結的時間，而是為了阻止那些喜好猜測的人，他們頻繁地預測末日，卻常常失敗，從而使神聖的預言蒙羞。」

這封驚人的預言信件，目前展示於耶路撒冷的希伯來大學，成為歷史學家與宗教學者研究的重要文獻。無論是否相信這一預言，2060年仍將成為值得關注的一年，因為這不僅是科學家的計算，更是歷史與信仰交織的神秘謎團，牛頓對科學與宗教的融合探索，展現了他作為「自然哲學家」的多元面貌。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

戰爭 牛頓 疫情 科學家

延伸閱讀

CIA藏了逾50年！美國禁書揭開科學界祕密 前研究員預言末日災難

相關新聞

「邪惡國毀滅重置世界」牛頓曾留驚人預言 推算疫情戰爭齊爆關鍵年

發現萬有引力的科學家牛頓（Sir Isaac Newton），不僅影響了科學界，也曾留下驚人的世界末日預言。根據他的手稿顯示，牛頓推算世界將在2060年迎來終結，並認為屆時世界將經歷如疫情、戰爭和...

為女兒慶生竟成悲劇！賓客1致命決定 媽媽派對上「吸氦氣」秒倒地身亡

吸氦氣會令聲音改變，故有人會藉此取樂，卻忽視了潛在風險。紐西蘭1名年僅20歲的媽媽為女兒舉辦1歲生日派對，其間與賓客吸入填充氣球的氦氣玩樂…

他堅持1碗拉麵「只賣51元」還請小學生免費吃 背後暖心原因曝光

日媒報導，日本茨城縣水戶市一位34歲老闆堅持控制成本，提供250日圓（約新台幣51元）一碗的拉麵，如今已開業達一周年。為回饋社區，老闆還計劃以後向附近小學生們提供每日免費拉麵。

影／她生了6個兒子仍不停懷孕「只為了想要女兒」 連續9年餵母乳沒休息

美國蒙大拿州一對夫妻為了生女兒，即使已經生了6個兒子也不放棄，從2011年開始不停受孕生育，終於又生了2個女兒。而負責懷孕哺乳的媽媽，也因此連續餵母乳長達9年沒有休息過。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。