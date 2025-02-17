「邪惡國毀滅重置世界」牛頓曾留驚人預言 推算疫情戰爭齊爆關鍵年

發現萬有引力的科學家牛頓（Sir Isaac Newton），不僅影響了科學界，也曾留下驚人的世界末日預言。根據他的手稿顯示，牛頓推算世界將在2060年迎來終結，並認為屆時世界將經歷重大災難，例如疫情、戰爭和「邪惡國家」的毀滅等事件，隨後進入重置階段。

根據「每日郵報（Daily Mail）」報導，牛頓在1704年手寫信件中，透過研究聖經文本與數學計算，推算出世界將在重大災難如疫情、戰爭與邪惡國家的毀滅後進入新時代。他使用聖經中的「一日代表一年」原則，並參考《但以理書》的時間推算，認為這場全球巨變將發生在2060年。

牛頓相信，在世界經歷動盪與災難後，基督與聖徒將重返地球，建立持續千年的和平王國。然而，牛頓對於預測末日日期持謹慎態度，甚至質疑自己的推算，他在手稿中寫道：「這不是為了斷言世界終結的時間，而是為了阻止那些喜好猜測的人，他們頻繁地預測末日，卻常常失敗，從而使神聖的預言蒙羞。」

這封驚人的預言信件，目前展示於耶路撒冷的希伯來大學，成為歷史學家與宗教學者研究的重要文獻。無論是否相信這一預言，2060年仍將成為值得關注的一年，因為這不僅是科學家的計算，更是歷史與信仰交織的神秘謎團，牛頓對科學與宗教的融合探索，展現了他作為「自然哲學家」的多元面貌。

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