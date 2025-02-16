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他堅持1碗拉麵「只賣51元」還請小學生免費吃 背後暖心原因曝光

香港01／ 撰文：莊勁菲
日本茨城縣水戶市一位34歲老闆堅持控制成本，提供250日圓（約新台幣51元）一碗的拉麵，如今已開業達一周年。為回饋社區，老闆還計劃以後向附近小學生們提供每日免費拉麵。 圖／擷自IG帳號ramen.gyoza.250
日本茨城縣水戶市一位34歲老闆堅持控制成本，提供250日圓（約新台幣51元）一碗的拉麵，如今已開業達一周年。為回饋社區，老闆還計劃以後向附近小學生們提供每日免費拉麵。 圖／擷自IG帳號ramen.gyoza.250

日媒報導，日本茨城縣水戶市一位34歲老闆堅持控制成本，提供250日圓（約新台幣51元）一碗的拉麵，如今已開業達一周年。為回饋社區，老闆還計劃以後向附近小學生們提供每日免費拉麵。

這家店名為拉麵 · 餃子250（ラーメン・ 餃子ギョーザ250），在水戶市大工町開業。據讀賣新聞報導，老闆村上英雄希望能在這個物價居高不下的時代堅持下去，他稱「我一直都在對抗成本，希望讓多數人能嚐到一碗透過努力創造出來的拉麵。」

店內招牌拉麵由雞骨和蔬菜製成醬油味湯底，加入細麵條、里脊肉和碎洋蔥。即使加上一份餃子（250日圓）也只需一枚銅板（500日圓）。叉燒肉、蔥、筍乾等配料都是100日圓（約新台幣20元）。如此低廉的價格令不少顧客感到驚訝。

報導指，目前日本便利店出售的杯裝拉麵售價也動輒超過300日圓，意味這家拉麵店的售價更便宜。

村上的家族經營着一家歷史悠久的「松月製麵所」，向水戶市周圍的餐飲店提供中華麵等產品。

大學畢業後，村上英雄從事過IT行業工作，但在父母家中幫忙製麵時，想起小時候「開一家拉麵館」的夢想。他也受到附近平價拉麵店的影響，因而開設250圓拉麵店。

去年至少3萬人光顧該店，為了回饋社區，老闆還計劃店內設一個「兒童餐廳」，然後向附近小學發放「拉麵護照」，讓學生每天可免費享用拉麵。

延伸閱讀：

日本拉麵店面對破紀錄結業潮　個人店舖陷「後繼無人」隱憂

日本廉價拉麵店開近半世紀　堅持不加價每碗盛惠290日圓

文章授權轉載自《香港01》

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