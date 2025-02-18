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22元極迷你鹽鮭便當爆紅！秋田話題美食回歸 5克魚肉鹹度爆表

聯合新聞網／ 綜合報導
鮭魚便當示意圖。 圖／Ingimage
鮭魚便當示意圖。 圖／Ingimage

日本秋田縣大仙市的農人市集賣場「しゅしゅえっと まるしぇ」曾在2024年4月推出150日圓（約台幣22元）的極小鹽鮭便當，當時在電視、新聞、社群媒體上造成連該店店長都意想不到的轟動，相關採訪接連不斷，5個月內就大賣了4,500個！於是今年2月該款人氣便當又再度復出。

「極小鹽鮭便當」的外表非常樸實無華，食材卻很講究。便當用的是200公克的秋田縣產優質品種米飯，搭配5公克的秋田縣傳統美食鹽漬鮭魚。日本網友（@susuki_hozuki）在社群平台上分享鹽鮭便當重新上市的消息，也再次獲得熱烈回響。其他網友表示「小時候曾經吃過，十分懷念」、「希望東京也能買到」、「一片鹽鮭搭配這種分量的白飯很普通啊！可能鹽分還過高呢！」、「光看到那片鮭魚，口水就流出來了！」。

鹽漬鮭魚在秋田方言裡稱為「ぼだっこ」，這鹹度可不是一般的鹹，臉書粉絲頁「李仁毅 - 日本行銷最前線」中形容「鹹到像沒女友的你在情人節看別人放閃一樣」。真正的秋田鹽鮭因為含鹽量極高，烤過後表面會呈現白色。

該賣場也同時推出「充滿男子氣概」的法蘭克香腸便當，一整條醬油燒烤的法蘭克腸搭配紫蘇醃漬黃瓜和芝麻鹽味米飯，同樣受到網友的歡迎。店外手繪看板上寫著「這款便當大約一年前就默默受到大家歡迎！雖然外表看起來有點……但真的超級好吃！適合自己一個人躲起來享用！回購粉絲低調增加中！」

便當 秋田 美食 香腸 鮭魚

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