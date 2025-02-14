影／她生了6個兒子仍不停懷孕「只為了想要女兒」 連續9年餵母乳沒休息

美國蒙大拿州一對夫妻為了生女兒，即使已經生了6個兒子也不放棄，從2011年開始不停受孕生育，終於又生了2個女兒。而負責懷孕哺乳的媽媽，也因此連續餵母乳長達9年沒有休息過。

據《太陽報》（The Sun）報導，37歲的艾莉兒（Ariel Tyson）和38歲的先生麥可（Michael Tyson）在20歲和21歲時結婚，他們一直都很想要有個大家庭，所以一結婚以後就開始計畫生子。

雖然在2010年曾經不幸流產，兩人還是在2011年迎來健康的大兒子。後來她又生了5個兒子，到2021年時，家裡已經有6個兒子了，因為家中全是男孩，夫妻倆十分努力要再生女兒，而艾莉兒也順利在2021年懷了第一個女兒，後來又在2024年生下最小的女兒。

過去幾年艾莉兒可以說是常常處於「懷孕中」，而且因為她都是在家帶孩子，也都是自己親餵母乳，過去113個月（約9年多），她都沒有停止過餵母乳。

夫妻倆常在TikTok上分享教養心得，並表示有好好教育、陪伴每個孩子，但還是有不少網友留言批評或開兩人玩笑。有網友就開玩笑留言說：「你們應該培養一些新的愛好！」、「我看老兄的日子過得挺開心的喔」，還有網友要麥可「快點下床了」。