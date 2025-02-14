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影／她生了6個兒子仍不停懷孕「只為了想要女兒」 連續9年餵母乳沒休息

聯合新聞網／ 綜合報導
艾莉兒連續113個月餵母乳沒有休息過。示意圖，非當事人。圖片來源／ingimage
艾莉兒連續113個月餵母乳沒有休息過。示意圖，非當事人。圖片來源／ingimage

美國蒙大拿州一對夫妻為了生女兒，即使已經生了6個兒子也不放棄，從2011年開始不停受孕生育，終於又生了2個女兒。而負責懷孕哺乳的媽媽，也因此連續餵母乳長達9年沒有休息過。

據《太陽報》（The Sun）報導，37歲的艾莉兒（Ariel Tyson）和38歲的先生麥可（Michael Tyson）在20歲和21歲時結婚，他們一直都很想要有個大家庭，所以一結婚以後就開始計畫生子。

雖然在2010年曾經不幸流產，兩人還是在2011年迎來健康的大兒子。後來她又生了5個兒子，到2021年時，家裡已經有6個兒子了，因為家中全是男孩，夫妻倆十分努力要再生女兒，而艾莉兒也順利在2021年懷了第一個女兒，後來又在2024年生下最小的女兒。

@arielctyson

I don't know what I love more: Cale's "| threw my back out" walk or the fact these will be the stairs in our new home our kids will run up and down daily. As the oldest of 4 and Michael being the oldest of 5, when we first got married, I thought 4-5 kids would be great so when we bypassed that and more people started questioning how many, the answer we started giving was "all of them. All the ones we're supposed to have." And you know what? While 4-5 was great, 8 has also been really great. I can't imagine missing our youngest 3, and also if we're always the #thetyson10 until their families start coming, l'm forever grateful for that too. What about you? What's your answer? Outfits on Amazon store front in bio. #momlife #mom #girlmom #momlife #dadlife #girldad #boymom #boydad #momgoals #dadgoals #bigfamily #family #viral #trending #pregnancy #matchingoutfits #valentinesday2025 #motherhood

♬ Not Like Us - Instrumental - DC Beatz

過去幾年艾莉兒可以說是常常處於「懷孕中」，而且因為她都是在家帶孩子，也都是自己親餵母乳，過去113個月（約9年多），她都沒有停止過餵母乳。

夫妻倆常在TikTok上分享教養心得，並表示有好好教育、陪伴每個孩子，但還是有不少網友留言批評或開兩人玩笑。有網友就開玩笑留言說：「你們應該培養一些新的愛好！」、「我看老兄的日子過得挺開心的喔」，還有網友要麥可「快點下床了」。

懷孕 母乳

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