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影／想多陪女兒 馬來西亞猛媽天天「搭飛機」通勤

聯合新聞網／ 綜合報導
考爾為了陪伴女兒，不惜每天搭飛機通勤。示意圖，非當事人。圖片來源／ingimage
考爾為了陪伴女兒，不惜每天搭飛機通勤。示意圖，非當事人。圖片來源／ingimage

馬來西亞一名女子為了能多陪兩個女兒，每天「搭飛機」通勤上下班。她認為這樣的作法既不用外派住在其他城市，又能每天回家陪女兒寫作業，是最適合她的通勤方式。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，住在馬來西亞檳城的考爾（Racheal Kaur）在亞洲航空（AirAsia）工作，不過她並不是因為有員工優惠才選擇搭飛機通勤，只是多方考量以後，認為這樣的作法最能節省時間和住房成本。

考爾有兩個女兒，大女兒12歲、小女兒11歲，她認為孩子越大反而越需要媽媽的陪伴。為了可以陪伴女兒，她每天搭機從檳城飛往吉隆坡上班，也因此要在清晨4點就起床，梳洗後5點出門，搭5:55的飛機去上班。

她接受訪問時表示，之前也有查看過吉隆坡租房的價錢，不過如果在當地租屋，每個月要多出300美元（約新台幣9800元）的租金，而且還不能常常陪在女兒身邊。現在考爾不僅每天都能回家陪女兒寫作業，也可以只需負擔家裡每個月大約223美元（約新台幣7300元）的房貸。

其實考爾並不是第一個遠程通勤的人，在美國有不少人為了省下住房費或是夢想在大城市工作，而選擇每天花費不少時間通勤。舉例來說，住在舊金山的希齊格（Alex Heatzig）就要騎三小時腳踏車去上班；住在德拉瓦州威爾明頓的賴斯（Kyle Rice）則每天換四趟火車到紐約工作。賴斯說，光是通勤的月票，他每個月要花1510美元（約新台幣4.9萬元）。

搭飛機

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