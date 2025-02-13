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手呈雞爪狀「連床都躺不了」…英女罹怪病近1年 掛急診11次查不出病因

聯合新聞網／ 綜合報導
英國一名婦女手、背部痙攣疼痛導致生活無法自理，患病近1年查不出病因。示意圖／ingimage
英國一名婦女手、背部痙攣疼痛導致生活無法自理，患病近1年查不出病因。示意圖／ingimage

英國一名婦女罹患怪病，手、背部痙攣疼痛，導致她生活無法自理，甚至只能躺在地板上，但患病近1年仍查不出病因。

根據《每日郵報》報導，英國一名原本強壯健康的41歲婦女，去年3月手臂開始疼痛、痙攣，手部只能呈現「爪子」的狀態，無法自由伸展。接著病症延伸到背部，該婦女背部同樣出現類似小腿抽筋引發的劇烈疼痛，導致她無法坐著或站著，然而即便躺著，由於不斷痙攣，她也沒辦法安全的躺在床上，只能躺在地板，造成皮膚多處瘀青、摩擦性灼傷和潰瘍。

從去年發病至今，該女子已入院多次、掛急診11次，掃描過CT和MRI，卻都查不出病因。當她在急診室時，也只能蓋著毯子躺在地上等待，而候診時間平均約7小時，最長等過14個半小時，至於醫院的疼痛管理團隊（pain management team，英國醫療體系，為入院患者提供疼痛管理建議）最快也要等到今年7月才能給予協助。

因為這場怪病，女子無法自己洗澡、煮飯、進食、工作等，也失去12歲兒子的監護權，女子成年的女兒帶著她到處求診，卻始終沒有醫生能確診病因，親友發動募資，想請私人醫療團隊來看，光是初診費用就要250英鎊（約新台幣1萬元），保守預估的醫療費用是2000英鎊（約新台幣8萬元）起跳。

患者 醫生

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