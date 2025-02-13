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每天30分鐘紓壓！老闆開放「在公司自慰」 員工大讚：提高工作效率

聯合新聞網／ 綜合報導
西班牙一間公司每天提供「自慰時間」幫助員工紓壓。示意圖／ingimage
西班牙一間公司每天提供「自慰時間」幫助員工紓壓。示意圖／ingimage

上班感到壓力時，喝杯咖啡、散步等都是有助於減緩負面情緒的方式，而西班牙一間公司為了讓員工紓壓，竟然每天提供自慰時間。

根據《每日郵報》報導，西班牙一間成人娛樂公司的員工每天有30分鐘的特殊休息時間，可以前往辦公室的「自慰室」度過讓自己快樂的時光。

這個特殊的休息時間從2021年開始實施測試，公司老闆表示，新冠疫情爆發後嚴重影響所有人的生活，她注意到員工變得有點焦躁，工作時的精神狀況也不好。

身為成人產業老闆，她知道性事與心理及生理健康有密切相關，因此她開始實施「自慰時間」，希望可以藉此改善員工的壓力。

而「自慰時間」的成果斐然，員工表示紓壓後的確降低了敵意，工作效率也更高，這項措施也從2022年開始改為公司的永久政策。

壓力 自慰

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