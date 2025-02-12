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想順利過情人節？調查告訴你戀愛中這幾件事千萬別做

聯合新聞網／ 綜合報導
受訪者認為太早向對方示愛也是戀愛中的地雷。示意圖，非當事人。圖片來源／ingimage
受訪者認為太早向對方示愛也是戀愛中的地雷。示意圖，非當事人。圖片來源／ingimage

情人節將至，不少人都紛紛準備花束禮物，希望給對方留下美好回憶。其實除了過節時的表現，戀愛初期有許多行為可能會讓對方「瞬間冷掉」，甚至直接劃下關係的休止符。一項針對戀愛「踩雷」行為作出的調查，提醒民眾千萬要避免。

據《太陽報》（The Sun）報導，這項研究是由甜甜圈品牌Krispy Kreme和交友軟體happn，為情人節合作所做的調查。這份調查針對2,000名有過交往經驗的成人，詢問他們在關係中的「戀愛地雷」。

調查發現，有43%的人認為太早說要「見父母」令人不舒服；除此之外，太早開始討論寶寶名字、討論同居計畫，甚至是太快說出「我愛你」，也都會讓人卻步。除了上述的行為外，39%的受訪者也認為，不該在關係還沒有穩定時，就在社群媒體發布合照，有受訪者說，感情需要時間培養，太早「昭告天下」，反而造成壓力。

不僅如此，調查也發現，傳完訊息就急著追問對方何時回、為什麼不回或晚回，也讓41%的受訪者覺得「壓力山大」。其他像是約會兩次就留牙刷在對方家、情人節送戒指和內衣等，也都被五成受訪者認為是不恰當的示愛行為。

調查還指出，雖然情人節是個浪漫的日子，但現代人的約會模式卻在逐漸改變。有56%的人在認識階段，會刻意避免安排情人節約會，因為不想讓對方覺得自己「太過熱情」，甚至有近75%的受訪者說，連在2月14日前後，都會刻意避開約會，因為實在擔心當天的氣氛太尷尬或太刻意。

情人節

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