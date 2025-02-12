逾36K名牌外套丟洗衣機「縮水成嬰兒服」 妹子崩潰：現在適合狗穿

不少女士都喜愛買各種奢侈品牌的服飾，但要仔細留意保養方法！泰國有女子將一件要價4萬泰銖（約新台幣36749元）名牌外套放到洗衣機進行清洗，事後卻驚見外套「大縮水」，尤如變成童裝，不但「衣不稱身」，當她將手伸進衣袖裡，僅僅套到前臂位置便已被卡住，根本無法再穿上。加上她購入後只穿過5次，故崩潰形容「最貴的教訓」，又笑稱「現在可能更適合給狗穿」，惹來網友熱議。

逾36K名牌外套放洗衣機清洗 洗後驚見「大縮水」

綜合泰國媒體報導，當地有女子Nuna近日於TikTok帳號「nornor_nuna」上傳影片，分享她將一件要價4萬泰銖、由意大利奢華時尚品牌Gianni Versace（范思哲）生產的外套，直接放到洗衣機裡清洗，事後卻驚見外套「大縮水」，讓她哭笑不得，直言「最貴的教訓」。

外套由原本成人尺寸 「縮水」如變嬰兒服

從Nuna上傳的2條影片顯示，她當時於洗衣機拿出來自Gianni Versace的粉紅色外套，並將外套掛在衣架上，可見原本1件正常成人尺寸的外套「大縮水」，變得尤如童裝一樣。

事主崩潰：現在可能更適合給狗穿

另一影片看到，她將外套放在自己身前，明顯「衣不稱身」，之後她又嘗試將手伸進衣袖裡，可是僅僅套到前臂位置便已被卡住，根本無法穿上。由於這件外套她只穿過5次，故崩潰喊道「這件昂貴的Versace外套，現在可能更適合給狗穿」。

網友笑：這下變成限量版童裝了

影片曝光後瞬間掀起網友熱議，有人指出奢侈品牌衣服的正確清洗方法，「奢侈品牌的衣物通常不能機洗，尤其是針織材質，只能乾洗」，否則很容易縮水或變形，並建議她送去專業洗衣公司，看看能否讓外套恢復原貌，又笑稱「這下變成限量版童裝了」。

片主強調影片並非惡搞 感嘆：最貴的洗衣教訓

唯有留言質疑Nuna為拍攝影片，特意做出吸引眼球內容。Nuna事後則強調，影片並非惡搞，外套的確是「縮水」至無法穿的地步，亦因此感嘆「這可能是我洗衣最貴的一次教訓」。

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文章授權轉載自《香港01》