I人太多？瑞典女孩赴日1個月好吃驚：日本人好像活在自己世界

根據日本媒體Hint-Pot報導，外國人通常都會覺得日本人很認真勤勞，又有點害羞。第一次前往日本訪友、預計待一個月的瑞典女孩，她眼中的日本人又是什麼樣子呢？

瑞典女孩艾莉斯目前以德國為據點，承接建築相關的工作，但她也常一邊工作、一邊長期待在其他國家旅行。艾莉斯在前往日本之前，曾待過美國，她說道「這次來日本之前並沒有什麼特別的計畫。會在朋友住的茨城和東京四處逛逛。」

艾莉斯平時會去超市購買生活用品，對日本的生活頗為適應。談到她眼中的日本人特質，她覺得「日本人好像都活在自己的世界裡，不太會和旁邊的人有短暫的交談，或是眼神交流…」。艾莉斯表示：「因為我來日本之前待在美國，所以可能感受更深。我覺得日本的氣氛比較封閉。」她似乎對這種缺乏交流的情況感到有些失望。

綜合旅遊網站「Expedia Japan」針對全球23個國家進行一項關於「機艙內交流」的國際比較調查。結果顯示，在「搭飛機時會和鄰座陌生人搭話」的排行榜中，日本以15%的比例敬陪末座，最高的是印度，佔60%。此外，關於「是否曾幫忙將行李放入頭頂置物櫃」、「在機艙內向他人推薦旅遊景點」、「讓快要趕不上飛機的人先安檢」等行為，日本人回答「曾經做過」的比例也是全球最低。雖然這是針對搭乘飛機時的提問，但在日常生活中，積極和身旁陌生人搭話的日本人，可能也不多。