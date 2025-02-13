快訊

中國漫記／非洲解放軍盧安達打剛果 北京如何收拾徒弟？

旅日低價訂房有詐 日本信用卡年盜刷541億日圓

寒冬穿羽絨外套就對了？衣服穿錯順序易失溫，羽絨穿在「這一層」更保暖

I人太多？瑞典女孩赴日1個月好吃驚：日本人好像活在自己世界

聯合新聞網／ 綜合報導
一名瑞典女性觀察，日本人不太會和旁人交談。 圖／Ingimage
一名瑞典女性觀察，日本人不太會和旁人交談。 圖／Ingimage

根據日本媒體Hint-Pot報導，外國人通常都會覺得日本人很認真勤勞，又有點害羞。第一次前往日本訪友、預計待一個月的瑞典女孩，她眼中的日本人又是什麼樣子呢？

瑞典女孩艾莉斯目前以德國為據點，承接建築相關的工作，但她也常一邊工作、一邊長期待在其他國家旅行。艾莉斯在前往日本之前，曾待過美國，她說道「這次來日本之前並沒有什麼特別的計畫。會在朋友住的茨城和東京四處逛逛。」

艾莉斯平時會去超市購買生活用品，對日本的生活頗為適應。談到她眼中的日本人特質，她覺得「日本人好像都活在自己的世界裡，不太會和旁邊的人有短暫的交談，或是眼神交流…」。艾莉斯表示：「因為我來日本之前待在美國，所以可能感受更深。我覺得日本的氣氛比較封閉。」她似乎對這種缺乏交流的情況感到有些失望。

綜合旅遊網站「Expedia Japan」針對全球23個國家進行一項關於「機艙內交流」的國際比較調查。結果顯示，在「搭飛機時會和鄰座陌生人搭話」的排行榜中，日本以15%的比例敬陪末座，最高的是印度，佔60%。此外，關於「是否曾幫忙將行李放入頭頂置物櫃」、「在機艙內向他人推薦旅遊景點」、「讓快要趕不上飛機的人先安檢」等行為，日本人回答「曾經做過」的比例也是全球最低。雖然這是針對搭乘飛機時的提問，但在日常生活中，積極和身旁陌生人搭話的日本人，可能也不多。

內向 日本 瑞典

延伸閱讀

一秒惹怒日本人！日作家揭台常見4習慣「非常討厭」 這行為直接沒朋友

台灣差在哪？日本公廁永保乾淨 她曝神奇經歷：貴婦出來後煥然一新

日本人對外國遊客不再友善？ 他曝原因、力薦1地「沒聽說歧視」

大批日人讚台遊客有禮！她喊值得驕傲 旅日者點破現實：根本分不出國籍

相關新聞

I人太多？瑞典女孩赴日1個月好吃驚：日本人好像活在自己世界

根據日本媒體Hint-Pot的報導，外國人通常都會覺得日本人很認真勤勞，又有點害羞。第一次前往日本訪友、預計待一個月的瑞典女生，她眼中的日本人又是什麼樣子呢？

想順利過情人節？調查告訴你戀愛中這幾件事千萬別做

情人節將至，不少人都紛紛準備花束禮物，希望給對方留下美好回憶。不過其實除了過節時的表現，戀愛初期有許多行為，可能會讓對方「瞬間冷掉」，甚至直接劃下關係的休止符。一項調查就針對戀愛「踩雷」行為作出調查，提醒民眾千萬要避免。

美國阿拉斯加航空男乘客抓女乘客頭髮不放 空少「連環出拳」制伏

美國阿拉斯加航空（Alaska Airlines）2月1日發生驚險一幕。一名男乘客在飛機準備起飛時突然情緒失控，猛抓住前方女乘客的頭髮不放。此時一名男空服員立刻上前制止，連續出拳猛打制伏對方，成功解救受害者。

逾36K名牌外套丟洗衣機「縮水成嬰兒服」 妹子崩潰：現在適合狗穿

不少女士都喜愛買各種奢侈品牌的服飾，但要仔細留意保養方法！泰國有女子將一件要價4萬泰銖（約新台幣36749元）名牌外套放到洗衣機進行清洗，事後卻驚見外套「大縮水」，尤如變成童裝，不但「衣不稱身」，當她將手伸進衣袖裡，僅僅套到前臂位置便已被卡住，根本無法再穿上。加上她購入後只穿過5次，故崩潰形容「最貴的教訓」，又笑稱「現在可能更適合給狗穿」，惹來網友熱議。

自認是貓！澳洲女師課堂「呼嚕呼嚕」舔手 還逼學生喵喵叫

澳洲昆士蘭州一名女教師被學生舉報，這名老師自稱自己是一隻貓。剛開始她只是戴著貓耳朵髮箍和項圈上課，但後來行徑卻越來越誇張。她不僅在課堂上對著學生喵喵叫...

枕邊人大掃除誤扔比特幣錢包 英男為找回251億想買垃圾場

英國一名男子在2013年時，因為整理辦公室不小心把裝有電腦零件的垃圾袋丟掉，導致裝有8000枚比特幣的硬碟錢包遺失。如今比特幣價值攀升，這個硬碟價值6.2億英鎊...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。