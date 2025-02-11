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枕邊人大掃除誤扔比特幣錢包 英男為找回251億想買垃圾場

聯合新聞網／ 綜合報導
豪爾斯為了找回比特幣費盡苦心。示意圖／ingimage
豪爾斯為了找回比特幣費盡苦心。示意圖／ingimage

英國一名男子在2013年時，因為整理辦公室不小心把裝有電腦零件的垃圾袋丟掉，導致裝有8000枚比特幣的硬碟錢包遺失。如今比特幣價值攀升，這個硬碟價值6.2億英鎊（約新台幣251億元）。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，39歲的豪爾斯（James Howells）是一名電腦工程師。2013年，他的伴侶在整理物品時，不小心把裝有8000枚比特幣的硬碟錢包當垃圾丟掉。由於當時比特幣的價格還沒有飆漲，豪爾斯沒有意識到事情有多嚴重。現在比特幣價格一路狂飆，這枚硬碟已經飆漲到價值6.2億英鎊，因此他才開始想找回硬碟。

過去幾年，他不斷向紐波特市（Newport）市政府申請，希望能夠到垃圾掩埋場搜尋，不過卻屢次遭政府駁回。即使豪爾斯提出詳盡的計畫書，也強調會聘請專業團隊，確保搜尋過程環保無害，仍被政府拒絕。

近期豪爾斯發現，政府將在未來兩年內關閉這座掩埋場，並將其改建成太陽能發電場。這樣的做法令他十分不滿，因為之前政府總以不影響當地民眾為由駁回他的申請，但現在的決定根本就和之前的矛盾，讓豪爾斯決定上訴。

除了走司法途徑之外，豪爾斯也透露正和美國投資人商議，希望乾脆直接買下垃圾掩埋場，這樣不但不需要跟政府交涉，還可以立刻展開搜尋行動。對此，紐波特市政府發言人表示，掩埋場自2000年代初期開始運作，已接近使用年限，所以才計畫在兩年內關閉。而針對是否出售一事，發言人並未明確表態。

比特幣

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