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印度豪門血案…高材生孫子不滿「僅獲千萬家產」8旬富翁身中70刀慘死
印度一名富豪2月6日因財產分配問題與孫子產生激烈爭吵後，遭對方一氣之下狂砍70多刀，最終釀成致命慘劇。
據《印度時報》（Times of India）報道，印度警方2月10日稱，來自印度中部城市海德拉巴（Hyderabad）的86歲實業家拉奧（Velamati Chandrasekhara Janardhana Rao）是液壓公司Veljan Group的集團董事長。
當地時間6日，他29歲的孫子泰賈（Kilaru Keerthi Teja）與母親一同去拜訪拉奧，期間在拉奧住所內發生激烈爭吵後，泰賈當時指責他不公平地分配家庭資產。據報導，泰賈已獲得4千萬盧比（約新台幣1513萬元）的資產，但他要求更多。
爭吵後迅速升級，最終演變成暴力襲擊，據稱泰賈砍了他的祖父70多刀。消息指泰賈的母親試圖勸阻時亦受傷，目前已送院留醫。
據悉，泰賈剛在美國完成碩士學位返回海德拉巴，案發後他被警方以涉嫌謀殺罪拘捕。
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文章授權轉載自《香港01》
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