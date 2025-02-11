快訊

幕後／修法跟不上罷免進度 藍抗罷免從防守轉為全面迎戰

你吃的羊肉是羊肉嗎？消基會檢測「豬羊變色」近五成

傳牽線習近平辦公室 促「柯文哲配郭台銘」選總統？張顯耀回應

聽新聞
0:00 / 0:00

刮刮樂沒刮乾淨以為槓龜 他扔掉前隨手一掃「發現中獎1.3億」

聯合新聞網／ 綜合報導
刮刮樂示意圖。圖／Ingimage
刮刮樂示意圖。圖／Ingimage

美國密西根州馬科姆郡（Macomb County）一名43歲男子近日購買刮刮樂，因未完全刮開，險些錯失400萬美元（約新台幣1.3億元）的大獎。該事件引起廣泛關注，成為近期熱門話題。

據報導，這位男子在沃倫市（Warren）一家名為「9 Mile Stop & Go」的商店購買了一張名為「Magnificent Millions」的刮刮樂。他在快速刮開部分區域後，未見中獎標誌，便將彩券擱置一旁，幾乎要將其丟棄。

後來，當他開車路過當初買彩券的商店時，決定將這張幾乎被遺忘的彩券拿到店內的掃描機進行確認，這下才發現自己中了400萬美元的頭獎，驚喜萬分。檢查後發現刮刮樂還有一處未刮乾淨，而該區域正是中獎的關鍵所在。

男子表示，他選擇一次性領取約270萬美元（約合新台幣8640萬元）的獎金，而非分期領取全額400萬美元（約新台幣1.3億元），並打算把獎金全數存進帳戶以備不時之需。

密西根州彩券委員會的專員蘇珊娜·史瑞莉（Suzanna Shkreli）表示「這個令人難以置信的故事提醒我們，要仔細檢查彩券，以確保不會錯過任何中獎機會。」她同時建議民眾可以使用密西根彩票官方推出的應用程式來掃描彩券，確保不遺漏任何可能的獎項。

刮刮樂 彩券

延伸閱讀

夫妻在伴侶諮商中常見的鬼故事…10大吵架原因 先生最怕聽到「這1句」

病人躺地上CPR！急診醫揭真實醫療崩潰現場：徹底「接地氣」了

管中閔第一次聽牧師兒講道 眾人見父子合照驚呼「兩人像兄弟」

他天天吃白飯搭「1味」罹腎病第3期 醫警告：致癌物也在裡頭

相關新聞

巴黎俱樂部1天3次「群交性愛趴」 放話擴大規模：政府已同意

去年法國爆出多人性侵案，馬松（Mazan）地區一名受害女性十年來被丈夫下藥，遭到至少83人性侵，引發全球關注。然而即使發生如此駭人聽聞的案件，巴黎一處俱樂部仍每天舉辦群交派對，甚至打算擴大規模。

刮刮樂沒刮乾淨以為槓龜 他扔掉前隨手一掃「發現中獎1.3億」

美國密西根州馬科姆郡（Macomb County）一名43歲男子近日購買刮刮樂，因未完全刮開，險些錯失400萬美元（約新台幣1.3億元）的大獎。該事件引起廣泛關注，成為近期熱門話題。

到底能不能買？法超市酒櫃被打「紅白大叉叉」仍有人拿 真相當地人才懂

許多人會分享在國外的見聞，有民眾在巴黎的一家超市意外發現了一個有趣的情況。他看到一個商品櫃位上貼著紅白相間的貼條「打上大叉叉」，心裡不由得產生疑問。貼條看起來顯示著這些櫃位似乎是暫不開放，但還是有人大

韓男「持槍」搶銀行被民眾制伏 警到場傻眼：是恐龍水槍

韓國日前發生一起令人哭笑不得的搶劫案。一名男子持槍搶銀行遭到迅速制伏，警方發現他攜帶的是一把玩具水槍。

死後40分鐘奇蹟復活！85歲嬤「被他送回來」 醒後舉止像小孩

在泰國一處小村莊，發生了一宗令人難以置信的故事。一位85歲的奶奶，在被宣布死亡40分鐘後奇蹟復活並坐起身。

影／女子喝酒後擦助曬劑在太陽下睡著 醒來照鏡子超傻眼

國外一名女子到釀酒的酒莊品酒，回到家後微醺的她抹上助曬劑曬太陽，結果不小心沉沉睡去，隔天醒來卻發現自己彷彿變成了黑白相間的「斑馬」，滿臉都是助曬劑沒抹均勻造成的色差。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。