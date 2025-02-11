刮刮樂沒刮乾淨以為槓龜 他扔掉前隨手一掃「發現中獎1.3億」

美國密西根州馬科姆郡（Macomb County）一名43歲男子近日購買刮刮樂，因未完全刮開，險些錯失400萬美元（約新台幣1.3億元）的大獎。該事件引起廣泛關注，成為近期熱門話題。

據報導，這位男子在沃倫市（Warren）一家名為「9 Mile Stop & Go」的商店購買了一張名為「Magnificent Millions」的刮刮樂。他在快速刮開部分區域後，未見中獎標誌，便將彩券擱置一旁，幾乎要將其丟棄。

後來，當他開車路過當初買彩券的商店時，決定將這張幾乎被遺忘的彩券拿到店內的掃描機進行確認，這下才發現自己中了400萬美元的頭獎，驚喜萬分。檢查後發現刮刮樂還有一處未刮乾淨，而該區域正是中獎的關鍵所在。

男子表示，他選擇一次性領取約270萬美元（約合新台幣8640萬元）的獎金，而非分期領取全額400萬美元（約新台幣1.3億元），並打算把獎金全數存進帳戶以備不時之需。

密西根州彩券委員會的專員蘇珊娜·史瑞莉（Suzanna Shkreli）表示「這個令人難以置信的故事提醒我們，要仔細檢查彩券，以確保不會錯過任何中獎機會。」她同時建議民眾可以使用密西根彩票官方推出的應用程式來掃描彩券，確保不遺漏任何可能的獎項。