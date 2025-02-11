快訊

NBA／唐西奇首秀只打三節就收工 湖人輕取爵士奪6連勝

銀行出包給錯影像…媒體主管被當詐團車手 萬華警分局長帶隊致歉

金價寫歷史！銀樓每錢站上12,000元 臺銀黃金存摺最高3,122元

巴黎俱樂部1天3次「群交性愛趴」 放話擴大規模：政府已同意

聯合新聞網／ 綜合報導
巴黎一處俱樂部1天舉辦3場群交派對。示意圖／ingimage
巴黎一處俱樂部1天舉辦3場群交派對。示意圖／ingimage

去年法國爆出多人性侵案，馬松（Mazan）地區一名受害女性十年來被丈夫下藥，遭到至少83人性侵，引發全球關注。然而即使發生如此駭人聽聞的案件，巴黎一處俱樂部仍1天舉辦3場群交派對，甚至打算擴大規模。

根據《每日郵報》報導，巴黎一處俱樂部1天舉辦3場群交派對，男性支付80歐元（約新台幣2700元）就可以和一名女性發生性關係。

派對主辦人甚至聲稱已經向政府提交申請，要擴大派對的規模，並且計劃在地下室打造「性愛Disco舞廳」。主辦人表示項目已經通過市政廳行政許可，再一陣子就可以執行。

對此附近居民表達強烈抗議，一對夫妻譴責參加派對的男性：「他們想滿足自己群交性侵（Gang rape）的幻想」。然而檢舉過程並不順利，檢方在鄰居第一次投訴後就展開調查，卻無疾而終。不過當地居民表示，警方還是很有執法熱忱，當他們報警時，就會立即派員前來檢查。

當地政府官員正在計畫禁止這類活動，尤其在馬松事件後，「我們不能再發生這樣的事情」。

性交易 性侵 派對

延伸閱讀

法國吉賽兒性侵案：51名被告全數有罪，主嫌遭判20年最高刑期

台南網紅遭爆料涉性愛趴、警方急下架反詐片 今他打破沉默說明

同黨看不下去！眾院報告曝川普原司法部長多次買春 揪未成年開性愛趴

強暴就是強暴：法國馬松性侵案「全部有罪」判決的法律意義

相關新聞

巴黎俱樂部1天3次「群交性愛趴」 放話擴大規模：政府已同意

去年法國爆出多人性侵案，馬松（Mazan）地區一名受害女性十年來被丈夫下藥，遭到至少83人性侵，引發全球關注。然而即使發生如此駭人聽聞的案件，巴黎一處俱樂部仍每天舉辦群交派對，甚至打算擴大規模。

韓男「持槍」搶銀行被民眾制伏 警到場傻眼：是恐龍水槍

韓國日前發生一起令人哭笑不得的搶劫案。一名男子持槍搶銀行遭到迅速制伏，警方發現他攜帶的是一把玩具水槍。

到底能不能買？法超市酒櫃被打「紅白大叉叉」仍有人拿 真相當地人才懂

許多人會分享在國外的見聞，有民眾在巴黎的一家超市意外發現了一個有趣的情況。他看到一個商品櫃位上貼著紅白相間的貼條「打上大叉叉」，心裡不由得產生疑問。貼條看起來顯示著這些櫃位似乎是暫不開放，但還是有人大

死後40分鐘奇蹟復活！85歲嬤「被他送回來」 醒後舉止像小孩

在泰國一處小村莊，發生了一宗令人難以置信的故事。一位85歲的奶奶，在被宣布死亡40分鐘後奇蹟復活並坐起身。

影／女子喝酒後擦助曬劑在太陽下睡著 醒來照鏡子超傻眼

國外一名女子到釀酒的酒莊品酒，回到家後微醺的她抹上助曬劑曬太陽，結果不小心沉沉睡去，隔天醒來卻發現自己彷彿變成了黑白相間的「斑馬」，滿臉都是助曬劑沒抹均勻造成的色差。

只是穿內褲睡覺 女子竟感染變囊腫還多次住院

美國德州一名26歲的女子，某天像平常一樣穿著內褲睡覺，沒想到隔天睡醒卻感覺內褲勒住的地方異常疼痛。一開始女子還沒有多想，認為只是單純摩擦破皮，沒想到後來竟演變成巴氏腺囊腫，甚至必須住院治療。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。