巴黎俱樂部1天3次「群交性愛趴」 放話擴大規模：政府已同意

去年法國爆出多人性侵案，馬松（Mazan）地區一名受害女性十年來被丈夫下藥，遭到至少83人性侵，引發全球關注。然而即使發生如此駭人聽聞的案件，巴黎一處俱樂部仍1天舉辦3場群交派對，甚至打算擴大規模。

根據《每日郵報》報導，巴黎一處俱樂部1天舉辦3場群交派對，男性支付80歐元（約新台幣2700元）就可以和一名女性發生性關係。

派對主辦人甚至聲稱已經向政府提交申請，要擴大派對的規模，並且計劃在地下室打造「性愛Disco舞廳」。主辦人表示項目已經通過市政廳行政許可，再一陣子就可以執行。

對此附近居民表達強烈抗議，一對夫妻譴責參加派對的男性：「他們想滿足自己群交性侵（Gang rape）的幻想」。然而檢舉過程並不順利，檢方在鄰居第一次投訴後就展開調查，卻無疾而終。不過當地居民表示，警方還是很有執法熱忱，當他們報警時，就會立即派員前來檢查。

當地政府官員正在計畫禁止這類活動，尤其在馬松事件後，「我們不能再發生這樣的事情」。