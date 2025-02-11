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到底能不能買？法超市酒櫃被打「紅白大叉叉」仍有人拿 真相當地人才懂

聯合新聞網／ 綜合報導
外國超市示意圖。 圖／pixabay
外國超市示意圖。 圖／pixabay

許多人會分享在國外的見聞，有民眾在巴黎的一家超市意外發現了一個有趣的情況。他看到一個商品櫃位上貼著紅白相間的貼條「打上大叉叉」，心裡不由得產生疑問。貼條看起來顯示著這些櫃位似乎是暫不開放，但還是有人大膽地選購了商品。這是有人做了錯誤示範？又為什麼會封閉這些櫃位呢？

將疑惑發表在threads上，隨後有熱心網友提供了解答，原來在法國的超市中，一些店鋪在週日下午後沒有人工收銀，只能使用自助結帳。這導致了餐飲類飲料的年齡審核無法如常進行。為了避免可能的違法問題，超市可能會在這段時間將酒精類飲料封存避免售賣。

其他人也表示，「不能賣酒的時間」、「若這區是酒，有可能像美國的blue laws，也是特定日／時間不販售酒類（出於宗教原因限制特定日某些活動）」、「看起來這櫃是酒，法國只有特定時間段可以買酒，不能販售的時段會封起來（冰箱會用鏈條鎖住）」、「酒精類只有一個時段能賣，其他時間或沒有人工收銀時就會封起來」。

網友也分享了一些有趣的觀察和經驗，「在法國生存的邏輯就是：沒說不行就是可以，說了不行，你還是可以試看看（好比地鐵閘門）」、「很常在酒區會禁酒，有時宗教、有時足球賽，通常只有1-2天，之後就恢復正常販售」、「紐西蘭復活節也會封酒類」。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

由 @isabellathatgirll 發佈
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法國 超市

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