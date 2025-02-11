韓男「持槍」搶銀行被民眾制伏 警到場傻眼：是恐龍水槍
韓國日前發生一起令人哭笑不得的搶劫案。一名男子持槍搶銀行遭到迅速制伏，警方發現他攜帶的是一把玩具水槍。
根據《Naver news》報導，10日上午韓國一名男子將臉部用圍巾和帽子遮住，進入銀行後，舉起手中黑色塑膠袋包裹的槍形物體搶劫。
男子持槍威脅現場顧客，並要求行員將鈔票放進袋子內，此時現場另一名男子撲向搶匪試圖奪槍，雙方互搏，行員立即上前協助制伏搶匪並報案。
警方到場後以涉嫌搶劫未遂的罪名逮捕搶匪，並證實其手中的槍形物體並非真槍，而是一把恐龍造型的玩具水槍。
目前警方正透過監視器畫面調查犯案詳細情況，並表示將頒發感謝狀給勇敢制伏搶匪的民眾。
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