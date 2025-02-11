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死後40分鐘奇蹟復活！85歲嬤「被他送回來」 醒後舉止像小孩
在泰國一處小村莊，發生了一宗令人難以置信的故事。一位85歲的奶奶，在被宣布死亡40分鐘後奇蹟復活並坐起身。
根據《snaook》、《Thaiger》等報導，這起事件發生於5日晚間，當時奶奶突然停止呼吸，家人認為她已離世，並開始準備將她的遺體送往附近的寺廟舉行宗教儀式。然而，約40分鐘後，奶奶突然坐起來，讓家人和村民們感到震驚與困惑。
奶奶告訴家人，那段時間裡她遇見了一位僧侶，是僧侶將她護送回來的。
其家人表示「復活後」的奶奶展現出乎意料的童心舉動，例如渴望被擁抱和吃點心。家人認為，可能是奶奶生前的善行讓她得以經歷輪迴再次復活。
奶奶還表示自己想要做功德，家人便為她請來僧侶誦經佈施。
當地媒體報導了這位奶奶的復活奇蹟，引發討論，寺廟住持表示自己從沒親眼見過這種情況，但歷史上曾有過先例。
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