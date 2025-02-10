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影／女子喝酒後擦助曬劑在太陽下睡著 醒來照鏡子超傻眼

聯合新聞網／ 綜合報導
詹恩喝醉後擦助曬劑曬太陽，結果造成嚴重色差。示意圖，非當事人。圖片來源／ingimage
詹恩喝醉後擦助曬劑曬太陽，結果造成嚴重色差。示意圖，非當事人。圖片來源／ingimage

國外一名女子到釀酒的酒莊品酒，回到家後微醺的她抹上助曬劑曬太陽，結果不小心沉沉睡去，隔天醒來卻發現自己彷彿變成了黑白相間的「斑馬」，滿臉都是助曬劑沒抹均勻造成的色差。

據《太陽報》（The Sun）報導，一名女網友詹恩（Jenn）在TikTok上分享影片，描述這段爆笑的曬黑過程。她說自己跟朋友去葡萄酒莊品酒，回到家後她突然「想到一個好主意」，想要讓自己曬黑。

喝了酒意識不太清楚的她，迷迷糊糊的抹上助曬劑，接著就開始曬太陽。曬完太陽她沒有多想就帶著酒意睡去，隔天起床照鏡子時卻超級傻眼。她的臉跟手的顏色完全不一樣，而且臉也因為助曬劑沒有抹均勻，導致東一塊、西一塊的產生色差。

@bubble_heart

Decided to tan myself last night after I had some wine. Then woke up to this beautiful mess this morning. Stay tuned….. #spraytan #help #spraytangonewrong #mistake

♬ FUNNY - DJ VALENTE

詹恩開玩笑說，她現在每次照鏡子就會想到影集《六人行》裡面的羅斯（Ross）。在《六人行》中有一次羅斯為了去約會美白牙齒，結果牙齒超級白，臉顯得很黑，她感覺自己就像羅斯一樣。

不少網友留言表示這件事真的太有趣，有人開玩笑說，「至少妳的牙齒看起來很白」，另一名網友說，「相較之下，妳的手白到閃閃發光」；也有網友表示助曬劑應該要加上安全蓋，防止買家喝醉後使用。

其他人也紛紛留言，分享自己酒後誤事的經驗，有人在喝醉後給自己剪了像窗簾一樣的瀏海、還有人不小心剪壞兒子的頭髮，或是給自己染頭髮。所有人都說自己「下次不敢了」，認為喝醉以後還是乖乖休息就好。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

葡萄酒

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