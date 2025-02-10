只是穿內褲睡覺 女子竟感染變囊腫還多次住院

美國德州一名26歲的女子，某天像平常一樣穿著內褲睡覺，沒想到隔天睡醒卻感覺內褲勒住的地方異常疼痛。一開始女子還沒有多想，認為只是單純摩擦破皮，沒想到後來竟演變成巴氏腺囊腫，甚至必須住院治療。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，26歲的女子凱拉（Kaela）在2024年3月被感染。她在受訪時表示，自己穿著「已經穿過100次」的內褲睡覺，沒想到會演變成嚴重感染。她一開始以為是磨擦造成破皮疼痛，但後來幾天傷口甚至出現灼熱感和水泡，她還開始發燒。

凱拉說那時不管坐或站都很痛，在家自行吃藥兩天後，她決定還是到醫院檢查。由於傷口在陰部右側，她在去醫院的路上痛到必須側躺，避免壓到傷口。後來醫生用超音波檢查，才發現她的私密處有一個4.8公分大的巴氏腺囊腫，白血球指數也顯示她被感染了。

巴氏腺位於女性會陰兩側，主要功能為在性交過程產生分泌物，讓性交過程順利。巴氏腺如果被細菌感染，就會導致腺體阻塞，裡面的分泌物累積造成腫大，於是變成了囊腫。

本來醫生告訴凱拉，如果囊腫沒有破，就可能要進行手術處理，幸好她住院第三天時，囊腫就自行破裂，可是沒想到這卻不是故事的結局。凱拉出院三個月後，熟悉的感覺又來了，她到醫院檢查，果然發現囊腫又再次復發。

不過這一次比前一次還要嚴重，她到好幾家不同的婦產科看診，卻始終沒有完全好起來。她在另一家醫院住了5天，後來又輾轉換了幾家醫院。最後她在某家醫院使用抗真菌藥物，她才真的徹底恢復，完全擺脫囊腫和感染。

凱拉說，經過這次事件後，她都不敢穿內褲睡覺，選擇讓身體「呼吸」。她在網路上分享自己的經歷，希望提醒所有女性注意私密處清潔。