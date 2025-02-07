快訊

大S骨灰不會永放家中！ 預計在此化作春泥「伴大地長眠」

接班計劃生變？ 日月光董事長之子張能傑驟逝

嚇不倒習近平！反擊川普關稅貿易戰 學者曝大陸背後更大盤算

聽新聞
0:00 / 0:00

重出江湖！英前首席捕鼠大臣派駐百慕達 首位「貓外交官」大有來頭

香港01／ 撰文：官祿倡
帕默斯頓受到完美的外交職位吸引，決定「重出江湖」，以半退休身份出任百慕達新總督的貓外交顧問，正忙於會見熱情的當地居民。
帕默斯頓受到完美的外交職位吸引，決定「重出江湖」，以半退休身份出任百慕達新總督的貓外交顧問，正忙於會見熱情的當地居民。

在2020年宣布退休的英國外交部前首席捕鼠大臣帕默斯頓（Palmerston）有新任務，牠於2月4日在社交平台「發聲」，透露自己將作為外交顧問隨同英國海外領地百慕達（Bermuda）的新任總督前往當地擔任外交顧問，同時成為英國史上第一位「貓外交官」。

貼文中稱帕默斯頓受到這個完美的外交職位吸引，決定「重出江湖」，以半退休身份出任百慕達新總督的貓外交顧問，正忙於會見熱情的當地居民。牠之後又「發文」，指前往百慕達旅途遙遠，感謝隨行人員照顧。

英國外交部表示，帕默斯頓只會出席牠覺得重要的活動，有需要時提供建議，當然不少得會小睡一會。

帕默斯頓早在2016年加入英國外交部，擔任捕鼠官一職。單計牠上任的頭兩年，帕默斯頓就已抓到了27隻老鼠，戰功彪炳。 美聯社
帕默斯頓早在2016年加入英國外交部，擔任捕鼠官一職。單計牠上任的頭兩年，帕默斯頓就已抓到了27隻老鼠，戰功彪炳。 美聯社

帕默斯頓早在2016年加入英國外交部，牠當時2歲大的原是待在「巴特西貓狗之家」（Battersea Dogs and Cats Home），在英國外交部的挑選之下入行，擔任捕鼠官一職。並以英國任職時間最長的外交大臣帕默斯頓子爵（Lord Palmerston）的名字命名。但牠在新型冠狀病毒疫情期間遷出位於倫敦市中心的辦公大樓。

在牠4年的任職期間，帕默斯頓幫助了英國外交部打擊了鼠患，為外交部員工創造了舒服的工作環境。單計牠上任的頭兩年，帕默斯頓就已抓到了27隻老鼠，戰功彪炳。

在2020年宣布退休的英國外交部前首席捕鼠大臣帕默斯頓（前），隨同英國海外領地百慕達的新任總督（後）前往當地擔任外交顧問。 美聯社／英國外交部提供
在2020年宣布退休的英國外交部前首席捕鼠大臣帕默斯頓（前），隨同英國海外領地百慕達的新任總督（後）前往當地擔任外交顧問。 美聯社／英國外交部提供

延伸閱讀：

英國首席捕鼠大臣Larry步入晚年 英媒：首相府籌備公布死訊工作

英國第一貓Larry鎮守首相府14年 陪過5位首相 未來或地位不保？

文章授權轉載自《香港01》

外交部 寵物 捕鼠 毛小孩 英國

延伸閱讀

緬甸詐騙營春晚影片瘋傳 性感女跳辣舞表演「APT」全場high爆

和大S同症狀…女子赴日染流感肺炎 嫌醫療費貴「瞞發燒離境」後果曝

全球首例「陰莖食物中毒」！夫妻激戰出事 醫生揭因吃了1種食物

相關新聞

重出江湖！英前首席捕鼠大臣派駐百慕達 首位「貓外交官」大有來頭

在2020年宣布退休的英國外交部前首席捕鼠大臣帕默斯頓（Palmerston）有新任務，牠於2月4日在社交平台「發聲」，透露自己將作為外交顧問隨同英國海外領地百慕達（Bermuda）的新任總督前往當地擔任外交顧問，同時成為英國史上第一位「貓外交官」。

女子午休睡醒突然認不得丈夫小孩 奇怪經歷被拍成紀錄片

加拿大一名女子因為腦傷，某天午覺睡醒時，竟然突然認不得自己的伴侶，也完全不記得自己有個女兒。幸好當時還是男友的丈夫不離不棄，不但決定和女子結婚，也一步一步的帶女子重新認識自己和女兒。感人的愛情故事宛如《我的失憶女友》，而這段故事也被拍成紀錄片，即將在串流平台上映。

影／為愛流浪巴基斯坦 美33歲女追19歲網戀男友反遭拋棄滯留

美國紐約一名33歲的女子在網路上認識了19歲的小男友，她為了跟男友結婚，不惜砸重金飛往巴基斯坦。不過由於男子年紀太小，男方家人禁止兩人結婚，而女子不願接受這項事實，於是開始在男友家外「露營」。

不接受女兒離世！英國媽推腐爛女屍上街 鄰居嚇壞：狂做惡夢

英國倫敦一名女子在女兒離世後，因為捨不得跟女兒分開，就這樣把遺體留在公寓裡一年多。由於女子不願意接受女兒已經死去，她會用輪椅推女兒屍身出去散步，好讓自己和周遭人相信女兒還活著。但屍體的惡臭，和撞見屍體出門的樣子，讓周遭鄰居都惡夢連連，甚至必須到精神科就醫。

赴印尼森林失蹤！大馬網紅探索超自然現象出事 驚動警方竟是蹭流量

馬來西亞女網紅艾卡（Eyka）與友人赴印尼森林探索超自然現象失蹤獲救，印尼警方調查證實，女網紅的遭遇是編故事造假，僅為增...

女子懷孕七個月還和小王睡 老公不但支持還幫忙私密處剃毛

國外一名女子分享自己跟丈夫之間特殊的婚姻觀，讓網友跌破眼鏡。女子分享，自己雖然懷孕七個月，還是會跟其他男人約會。而且老公不但支持她同時跟別的異性交往，甚至還幫她「剃毛整理私密處」，讓她可以好好享受約會，引發網友熱議。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。