重出江湖！英前首席捕鼠大臣派駐百慕達 首位「貓外交官」大有來頭

在2020年宣布退休的英國外交部前首席捕鼠大臣帕默斯頓（Palmerston）有新任務，牠於2月4日在社交平台「發聲」，透露自己將作為外交顧問隨同英國海外領地百慕達（Bermuda）的新任總督前往當地擔任外交顧問，同時成為英國史上第一位「貓外交官」。

Diplomacy and a purr-fect role have lured me out of retirement. I’ve just started work as feline relations consultant (semi-retired) to the new Governor of Bermuda. I’ve been busy meeting very welcoming Bermudians @TheRoyalGazette @FCDOGovUK pic.twitter.com/v8BM548P2l — Palmerston (@DiploMog) 2025年2月4日

貼文中稱帕默斯頓受到這個完美的外交職位吸引，決定「重出江湖」，以半退休身份出任百慕達新總督的貓外交顧問，正忙於會見熱情的當地居民。牠之後又「發文」，指前往百慕達旅途遙遠，感謝隨行人員照顧。

英國外交部表示，帕默斯頓只會出席牠覺得重要的活動，有需要時提供建議，當然不少得會小睡一會。

帕默斯頓早在2016年加入英國外交部，擔任捕鼠官一職。單計牠上任的頭兩年，帕默斯頓就已抓到了27隻老鼠，戰功彪炳。 美聯社

帕默斯頓早在2016年加入英國外交部，牠當時2歲大的原是待在「巴特西貓狗之家」（Battersea Dogs and Cats Home），在英國外交部的挑選之下入行，擔任捕鼠官一職。並以英國任職時間最長的外交大臣帕默斯頓子爵（Lord Palmerston）的名字命名。但牠在新型冠狀病毒疫情期間遷出位於倫敦市中心的辦公大樓。

在牠4年的任職期間，帕默斯頓幫助了英國外交部打擊了鼠患，為外交部員工創造了舒服的工作環境。單計牠上任的頭兩年，帕默斯頓就已抓到了27隻老鼠，戰功彪炳。

在2020年宣布退休的英國外交部前首席捕鼠大臣帕默斯頓（前），隨同英國海外領地百慕達的新任總督（後）前往當地擔任外交顧問。 美聯社／英國外交部提供

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文章授權轉載自《香港01》