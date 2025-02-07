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女子午休睡醒突然認不得丈夫小孩 奇怪經歷被拍成紀錄片

聯合新聞網／ 綜合報導
皮萊某天睡醒突然失憶，甚至連女兒都認不得。示意圖，非當事人。圖／ingimage
皮萊某天睡醒突然失憶，甚至連女兒都認不得。示意圖，非當事人。圖／ingimage

加拿大一名女子因為腦傷，某天午覺睡醒時，竟然突然認不得自己的伴侶，也完全不記得自己有個女兒。幸好當時還是男友的丈夫不離不棄，不但決定和女子結婚，也一步一步的帶女子重新認識自己和女兒。感人的愛情故事宛如電影《我的失憶女友》，而這段故事也被拍成紀錄片，即將在串流平台上映。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，34歲的皮萊（Nesh Pillay）在2022年時突然喪失記憶。她某天午睡睡醒後，就突然不認得身旁的另一半和女兒，甚至還把另一半亞柯佩（Johannes Jakope）誤認成是Uber司機。由於她不認得他們，她甚至還稱女兒是「那個小孩」。當下她非常驚慌，覺得自己怎麼可能有小孩，「我又不會照顧孩子」。

皮萊認為可能是頭部受傷造成失憶，雖然她並沒有任何受傷的記憶，但她還是到醫院檢查，發現她的確有腦震盪的跡象。皮萊只剩下20%記住新記憶的能力，就連被問到前幾天做了什麼，可能都回答不出來。

幸好在這段過程中，亞柯佩一直陪伴在她左右，陪她去看醫生、甚至幫她洗澡。也因為亞柯佩無微不至的照顧，皮萊又再次愛上了亞柯佩，並且接受了亞柯佩的求婚，還在2024年3月生下兒子。

皮萊說，雖然很多人都覺得她和亞柯佩的故事很像《我的失憶女友》，但現實生活其實並沒有那麼美好。在紀錄片中會看見她的生活其實充滿混亂、不確定、不完美，但她希望透過自己的分享，提升大眾對這種疾病的認識，也很開心自己能有這個機會參與拍攝紀錄片。

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