影／為愛流浪巴基斯坦 美33歲女追19歲網戀男友反遭拋棄滯留

美國紐約一名33歲的女子在網路上認識了19歲的小男友，她為了跟男友結婚，不惜砸重金飛往巴基斯坦。不過由於男子年紀太小，男方家人禁止兩人結婚，而女子不願接受這項事實，於是開始在男友家外「露營」。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，33歲的奧妮賈（Onijah Andrew Robinson）在2024年10月飛到巴基斯坦喀拉蚩，為了要和19歲的網戀小男友見面結婚。不過男友的家人以男友年紀太小為由，禁止兩人見面，當然也不准兩人結婚，沒想到奧妮賈卻不肯放棄，就這樣繼續滯留在巴基斯坦，還鬧出一堆風波。

女子開始在男友家門口「露營」，吸引不少當地媒體到場拍攝。她多次向媒體發表奇怪的言論，一次透過媒體要求巴基斯坦政府應該給她10萬美元（約327萬新台幣），另一次則宣稱她已經和男友結婚，很快就要一起飛到杜拜生孩子。

有人問奧妮賈跟政府要求這筆錢的用途為何，奧妮賈回應說：「告訴你們我的事，會違背我的宗教信仰」。這段話甚至被做成網路迷因，有網友把同一段話套上：「每當有同事問我私生活時」、「有人問我有沒有約會對象時」、「車商問我要不要延長保固時」，搞笑地說似乎任何場景都能以這句話回應。

由於奧妮賈的行事作風實在太奇特，她在當地麥當勞吃東西時會有人來跟她握手，走在巴基斯坦路上還有保鑣保護她。一名宣稱是奧妮賈兒子的年輕男子在社群媒體上傳影片，宣稱奧妮賈患有躁鬱症，他正努力要協助媽媽回到美國。

據報巴基斯坦信德省省長特索里（Kamran Khan Tessori）已經介入此事，協助奧妮賈延長已經過期的簽證，並替她安排返回美國的班機。現在這位因「失戀」爆紅的女子已經在回家路上。