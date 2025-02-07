不接受女兒離世！英國媽推腐爛女屍上街 鄰居嚇壞：狂做惡夢

英國倫敦一名女子在女兒離世後，因為捨不得跟女兒分開，就這樣把遺體留在公寓裡一年多。由於女子不願意接受女兒已經死去，她會用輪椅推女兒屍身出去散步，好讓自己和周遭人相信女兒還活著。但屍體的惡臭，和撞見屍體出門的樣子，讓周遭鄰居都惡夢連連，甚至必須到精神科就醫。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，時年51歲的崔西（Tracey Jane Turnell）疑似在2022年9月過世。由於過世後她的屍體一直被存放在家中，她的母親喬安（Joan Kathleen Turnell）也沒有對外求援，所以她的確切死亡時間已不可考。

喬安告訴警方，她隱約記得是在2022年9月某天，她和崔西下午在家看電影，電影結束以後，她跟女兒說話，但女兒卻沒有回應她。喬安表示，女兒脊椎側彎、膝蓋受損、手臂畸形，所以需要仰賴她生活，而女兒沒有朋友，也沒有交往對象。

女兒過世以後，喬安不想讓女兒離開，所以會用紅外套蓋住屍體，用輪椅推屍體出去散步。女兒的屍體就這樣一直放到2023年11月7日，鄰居實在受不了公寓的惡臭所以報警。警方在市區一家服飾店外找到喬安，發現她推著輪椅在店外，警方掀開外套，才看見崔西腐爛的遺骸。

喬安供稱，女兒去世當下她沒有叫救護車，是因為她知道救護人員幫不上忙，而且她又太愛女兒，實在捨不得跟女兒分開。喬安事發後經診斷發現患有嚴重精神疾病，在被送進精神病院時，她還問說：「為什麼要把我們分開？我一直都把她照顧得很好。」

喬安因沒有埋葬女兒而被起訴，法官發現，兩人沒有政府文件、也無法使用網路，崔西甚至沒有手機。母女倆一直過著離群索居的生活，也許就是因為這樣，政府單位才錯失了介入並救治崔西的機會。