赴印尼森林失蹤！大馬網紅探索超自然現象出事 驚動警方竟是蹭流量

馬來西亞女網紅艾卡（Eyka）與友人赴印尼森林探索超自然現象失蹤獲救，印尼警方調查證實，女網紅的遭遇是編故事造假，僅為增加流量與粉絲。涉案網紅已聲明道歉。

艾卡與友人艾瑪（Ammar Nzahan）等人近期赴萬隆的森林探索超自然現象，並在社群媒體直播，製作有關網紅拍攝靈異影片卻失蹤48小時的故事。

Astro Awani等馬來西亞媒體報導，艾瑪聲稱當時有20多人隨同前往森林，最後只有他與艾卡等7人進入森林，但艾卡失蹤並於5日晚間在森林被尋獲時身體虛弱，躺在草叢中等待救援。

艾瑪表示，根據印尼法律規定，必須要在艾卡失蹤兩天後才能向警方報案，但報警前已先與當地居民共同尋找艾卡下落。

印尼警方證實是編故事造假，艾卡等人向警方供稱，拍攝影片只是為了增加流量與粉絲，未意識到散布不實訊息，可能會受到印尼法律處分。

大馬媒體報導，大馬網紅除向警方致歉，也發表書面道歉聲明。

馬來西亞社群媒體發達，大多數人使用社群平台散布多元化訊息或上傳影片，知名網紅均擁有大批粉絲，但多數網友對這種以虛假影片增加流量的方式不以為然。

值得注意的是，台灣去年2月間也曾發生網紅「晚安小雞」與阿鬧柬埔寨直播造假案，當時西港初級法院裁定，網紅「晚安小雞」與阿鬧因觸犯煽動製造社會動亂罪，遭判兩年有期徒刑，且須罰400萬瑞爾（約新台幣3萬元）。