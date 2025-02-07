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赴印尼森林失蹤！大馬網紅探索超自然現象出事 驚動警方竟是蹭流量

中央社／ 吉隆坡7日專電
印尼警方調查證實，女網紅的遭遇是編故事造假，僅為增加流量與粉絲。 情境示意圖／Ingimage
印尼警方調查證實，女網紅的遭遇是編故事造假，僅為增加流量與粉絲。 情境示意圖／Ingimage

馬來西亞網紅艾卡（Eyka）與友人赴印尼森林探索超自然現象失蹤獲救，印尼警方調查證實，女網紅的遭遇是編故事造假，僅為增加流量與粉絲。涉案網紅已聲明道歉。

艾卡與友人艾瑪（Ammar Nzahan）等人近期赴萬隆的森林探索超自然現象，並在社群媒體直播，製作有關網紅拍攝靈異影片卻失蹤48小時的故事。

Astro Awani等馬來西亞媒體報導，艾瑪聲稱當時有20多人隨同前往森林，最後只有他與艾卡等7人進入森林，但艾卡失蹤並於5日晚間在森林被尋獲時身體虛弱，躺在草叢中等待救援。

艾瑪表示，根據印尼法律規定，必須要在艾卡失蹤兩天後才能向警方報案，但報警前已先與當地居民共同尋找艾卡下落。

印尼警方證實是編故事造假，艾卡等人向警方供稱，拍攝影片只是為了增加流量與粉絲，未意識到散布不實訊息，可能會受到印尼法律處分。

大馬媒體報導，大馬網紅除向警方致歉，也發表書面道歉聲明。

馬來西亞社群媒體發達，大多數人使用社群平台散布多元化訊息或上傳影片，知名網紅均擁有大批粉絲，但多數網友對這種以虛假影片增加流量的方式不以為然。

值得注意的是，台灣去年2月間也曾發生網紅「晚安小雞」與阿鬧柬埔寨直播造假案，當時西港初級法院裁定，網紅「晚安小雞」與阿鬧因觸犯煽動製造社會動亂罪，遭判兩年有期徒刑，且須罰400萬瑞爾（約新台幣3萬元）。

@amnazhan

Gangguan keras semalam dan kami terpaksa pindah villa. Kami akan keluarkan eyka harini. Kepentingan kami hanya focus pada eyka punya kesihatan kerana eyka agak murung selepas kejadian ini. Jaga sensetivity dan percakapan terhadap eyka & keluarganya. Kepada pihak luar yang sebar screenshoot tak betul dan menyebabkan kekeliruan media. Jangan mengeruhkan lagi situasi ini kerana "TALENT AGENCY" tidak berkaitan dengan kejadian kami dan hanya sign as job dengan talent AMMAR NAZHAN sahaja. Thank you 🇲🇾🇮🇩❤️

♬ The Champion - Lux-Inspira

印尼 網紅 馬來西亞

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