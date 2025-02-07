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抽中免費郵輪之旅卻衰染流感 他出遊一趟反虧150萬元

聯合新聞網／ 綜合報導
卡麥隆本來開心參加免費郵輪之旅，最後卻付出百萬元代價。示意圖，非當事人。圖／ingimage
卡麥隆本來開心參加免費郵輪之旅，最後卻付出百萬元代價。示意圖，非當事人。圖／ingimage

美國明尼蘇達州一名男子，本來是幸運贏得免費的加勒比海郵輪之旅，卻在旅程中感染流感。他被迫在船上就醫，回到家就收到47,000美元（約新台幣153萬元）的醫療帳單，讓這趟夢幻假期，瞬間變成一場惡夢。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，卡麥隆（Mike Cameron）和女友麥斯特曼（Tamra Masterman）參加抽獎，結果真的贏得「挪威郵輪」公司（Norwegian Cruise Line）提供的加勒比海行程。兩人於今年1月5日從邁阿密出發，滿心期待展開一趟浪漫又愉快的旅程，想不到事情最後完全變了調。

原來卡麥隆上船沒多久就感到身體不適，他到船上的醫療中心就醫，發現自己染上了流感。雖然卡麥隆在治療三天後就康復了，但在下船後卻收到金額高達47,000美元的醫療帳單，讓他大吃一驚。

他受訪時表示，收到帳單時他簡直嚇傻了，他本來覺得美國的醫療費用已經很離譜，想不到在郵輪上的費用也這麼誇張。他表示，在看診過程中，醫療中心的工作人員向他保證「不用擔心錢的問題」。對方說卡麥隆有旅遊險，可以獲得20,000美元（約新台幣65萬元）的理賠。

但是當他收到帳單時，卻發現就算扣掉理賠，也還有27,000美元（約新台幣88萬元）要繳。而且更糟糕的是，郵輪公司沒有和他討論就直接用他的信用卡扣款，導致他的信用卡被刷爆，卻還有21,000美元（約新台幣68萬元）的欠債。

現在兩家保險公司都拒絕理賠。旅平險認為這屬醫療行為，應該由醫療險的公司支付，但醫療險的保險公司說這筆費用是在國外產生，所以拒絕理賠。而郵輪公司也強調收費過程絕對合理公平，要求卡麥隆付清一切費用。

卡麥隆面對巨額帳單，又夾在三家公司之間，讓他不知該如何是好。他無奈地說，自己真的不知道該怎麼還清這筆錢，現在只能等待保險公司溝通，看看最後金額到底該付多少。

流感 郵輪

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