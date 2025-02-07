女子懷孕七個月還和小王睡 老公不但支持還幫忙私密處剃毛

國外一名女子分享自己跟丈夫之間特殊的婚姻觀，讓網友跌破眼鏡。女子分享，自己雖然懷孕七個月，還是會跟其他男人約會。而且老公不但支持她同時跟別的異性交往，甚至還幫她「剃毛整理私密處」，讓她可以好好享受約會，引發網友熱議。

據《太陽報》（The Sun）報導，懷孕七個月的潔西卡（Jessica Daylover）和先生喬（Joe）從2009年開始交往，於2013年結婚。他們在婚前就決定要以開放式關係的觀念來經營婚姻，還常常在TikTok上分享兩人的觀念和互動過程。

近期潔西卡在影片中透露，自從她肚子越來越大以後，都是先生幫她「打理私密處」。因為她的肚子大到擋住她的視線，而她要跟另一個男友約會，所以喬才會主動說要幫忙。

潔西卡問喬為什麼願意這麼做，喬回答她：「因為我知道這對妳來說很重要，我想讓妳感到舒服。」喬甚至還半開玩笑地說，他其實很享受幫老婆除毛的過程，不理解為什麼網友會認為這件事有爭議。潔西卡則大讚老公貼心，甚至表示「如果有人想認識我老公，歡迎直接私訊我！」

潔西卡說，一直以來他們的戀愛觀都遭受外界不少質疑，不過在懷孕以後，批評的聲音變得更多了。有網友對夫妻倆經營婚姻的方式表示難以理解，有人酸說：「這樣怎麼知道孩子到底是誰的？」也有網友好奇這種婚姻觀「不會對孩子造成影響嗎？」

不過也有不少支持的網友大讚兩人感情真好，有網友說「這可能是我見過最純粹的愛！」、「其實這真的很甜蜜」，也有人分享自己的先生也會替自己除毛，認為這樣的行為根本沒什麼。