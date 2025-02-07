這裡不是酒店！女園長受夠騷擾 日療癒動物園禁男性單獨前往

在日本關東地區北部的栃木縣那須，有一個可以近距離接觸迷你豬、水獺、山羊、狗狗、貓咪等可愛療癒動物的地方「療癒亭」。女性園長Misamama（@misamama1010）日前在社群平台X和Instagram發布公告，禁止男性單獨入園。

本日より 勝手ながら

男性1人での来園はお断りさせて頂きます



自惚れてるとか勘違いではなく



私目的の人が多く

最近ストレスで心臓が痛いです

うちはキャバクラじゃありませんので

どうしても動物と触れ合いたかったら

お友達や家族をお誘い合わせの上

ご来店お願いいたします。 — ミサママ(癒され亭の園長 (@misamama1010) 2025年1月25日

園長表示，因為自從開園之後，有太多男性在她工作時，或趁店裡只有她一人時藉機靠近，約她吃飯、言語騷擾，讓她感受到極大的壓力。一開始她只在園裡張貼公告，但騷擾者還是繼續不當的行為。

女園長忍耐到最後，只好在社群媒體公布禁止男性單獨入園的規定，並強調這並非出於性別歧視或自我感覺良好，而是擔心拒絕別有居心者可能招來怨恨或報復。

「這裡不是酒店」，園長強調，真心想親近動物的男性，可以和朋友或家人一同前往。園內的基本收費標準是一小時成人1500日圓、孩童（3歲到15歲）1000日圓，不限時的話分別是3000日圓和1500日圓，並附餵食動物們的飼料。很適合喜歡和小動物們親近的朋友或家庭一同前往享受療癒時光。