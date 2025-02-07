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這裡不是酒店！女園長受夠騷擾 日療癒動物園禁男性單獨前往

聯合新聞網／ 綜合報導
日本栃木縣一間小型動物園拒絕男性單獨入園。 圖／Ingimage
日本栃木縣一間小型動物園拒絕男性單獨入園。 圖／Ingimage

日本關東地區北部的栃木縣那須，有一個可以近距離接觸迷你豬、水獺、山羊、狗狗、貓咪等可愛療癒動物的地方「療癒亭」。女性園長Misamama（@misamama1010）日前在社群平台X和Instagram發布公告，禁止男性單獨入園。

園長表示，因為自從開園之後，有太多男性在她工作時，或趁店裡只有她一人時藉機靠近，約她吃飯、言語騷擾，讓她感受到極大的壓力。一開始她只在園裡張貼公告，但騷擾者還是繼續不當的行為。

女園長忍耐到最後，只好在社群媒體公布禁止男性單獨入園的規定，並強調這並非出於性別歧視或自我感覺良好，而是擔心拒絕別有居心者可能招來怨恨或報復。

「這裡不是酒店」，園長強調，真心想親近動物的男性，可以和朋友或家人一同前往。園內的基本收費標準是一小時成人1500日圓、孩童（3歲到15歲）1000日圓，不限時的話分別是3000日圓和1500日圓，並附餵食動物們的飼料。很適合喜歡和小動物們親近的朋友或家庭一同前往享受療癒時光。

動物園 日本

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