快訊

外傳大S骨灰永遠放家中 命理師曝會引發3後果「絕對不可以」

教授人才枯竭私校被挖角 最大退休潮仍還沒到

台灣寶可夢中心推《寶可夢 朱／紫 零之秘寶》19款新品！還有吉利蛋玩偶超Q

聽新聞
0:00 / 0:00

影╱圖片慎入！澳男在自家後院發現102條毒蛇 多到連捕蛇專家都吃驚

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
澳洲居民日前在自家後院捕獲多達102條劇毒的紅腹黑蛇。取自YT畫面
澳洲居民日前在自家後院捕獲多達102條劇毒的紅腹黑蛇。取自YT畫面

澳洲雪梨西部郊區霍斯利公園（Horsley Park）一名居民，日前在自家後院捕獲多達102條劇毒的紅腹黑，數量之多，畫面令人毛骨悚然。由於紅腹黑蛇毒性高，嚴重恐導致截肢，澳洲當地人都會相當小心。

衛報、CNN報導，該名居民斯坦（David Stein）日前在自家後院整理堆肥堆時，意外發現大約6條紅腹黑蛇（Red-Bellied Black Snake）盤踞其中。

他回憶道，看到蛇群那一刻，他渾身發抖，妻子查閱資料後發現，雌性紅腹黑蛇在分娩前常會聚集，意識到問題嚴重後，兩人立即向雪梨爬蟲動物安置公司（Reptile Relocation Sydney）求助，後續的發展遠超過他的想像。

該公司負責人克雷瓦羅（Cory Kerewaro）派出捕蛇專家庫珀（Dylan Cooper）到場處理，結果令人震驚，經過仔細搜尋，團隊共捕獲102條毒蛇，其中包括5條成年蛇和97條幼蛇。

克雷瓦羅分析指出，這片堆肥堆潮濕、溫暖且隱蔽，為紅腹黑蛇提供理想的繁殖環境，他推測蛇群可能已在此盤踞1個月之久。

雖然自然界中蛇類聚集並不罕見，但卻很少被人類親眼目睹，這次發現的蛇的數量之多，是他職業生涯中聞所未聞的，而這些蛇群已被放生到國家公園。

斯坦表示，雖然觀看整個捕蛇過程很令人興奮，但現在牠們走了，實在鬆一口氣。

紅腹黑蛇又名赤腹伊澳蛇，背部呈黑色、腹部為紅色而得名，紅腹黑蛇的毒液含有神經毒素，若是被咬傷，患者會出現噁心、嘔吐、頭痛、腹痛及肌肉無力等症狀，傷口還會引起腫脹、流血、局部皮膚壞死等，嚴重還可能導致截肢，每年都會有人被攻擊的事件，但在澳洲並未有死亡紀錄。

澳洲 腹黑

延伸閱讀

寒流又來…要冷到何時？專家揭數據：近10年冷最久冬天

大批居民出逃…希臘桑托里尼島凌晨連7震 專家驚：前所未見

NBA／雷霆補強禁區深度！換來世界盃德國冠軍中鋒

MLB／擴大影響力！擁大谷山本佐佐木 道奇計劃設立日本粉絲俱樂部

相關新聞

影╱圖片慎入！澳男在自家後院發現102條毒蛇 多到連捕蛇專家都吃驚

澳洲雪梨西部郊區霍斯利公園（Horsley Park）一名居民，日前在自家後院捕獲多達102條劇毒的紅腹黑蛇，數量之多，...

下體淋牛奶讓寵物貓舔 飼主遭告發當庭痛哭向貓咪道歉

瑞士一名男子對自家寵物貓做出不當性行為，還將過程拍攝成影片，分享給周遭其他人。收到影片的人看不下去告發男子，男子因為「違反動物性自主權」被指控虐待動物，當場在法庭上哭著對貓咪道歉。

英國男手機被偷想討回 警方1理由竟說「不能還」…法官痛批荒謬

英國威爾斯一名男子的手機被偷，到警局報案以後警方也協助找到小偷本人。不料，小偷拿走手機後自己使用了這支手機，讓手機裡面留有小偷個人的資料，所以即使已經找到手機和小偷，警方卻說不能將手機取回，否則會觸犯當地隱私法規。

老婦帶腐屍外出散步！女兒死亡藏家中14個月 稱「太愛她」不願分開

英國日前揭露一起驚悚悲劇。2023年11月一位母親推著輪椅上的女兒外出散步，然而警方發現輪椅上的女兒是具腐爛數月的屍體，母親表示自己和女兒的死無關，不辦後事是因為太愛她，捨不得和女兒分開。

狂吃肉也能瘦！英女一週吃7塊奶油 每天攝取5千大卡減32公斤

許多人為了減肥會忍住口腹之慾，過程可能非常痛苦又效果不彰，但英國一名女子每天攝取5000大卡，卻瘦了32公斤，她並不是吃不胖的體質，而是採用了極端的飲食習慣。

離與那國島最近的麥當勞在台灣！日人哀號：想吃還要拿護照

距離宜蘭縣蘇澳鎮烏岩角只有108公里的與那國島，是日本最西邊的島嶼，屬於沖繩縣的範圍，是個環島一周25公里的小島。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。