下體淋牛奶讓寵物貓舔 飼主遭告發當庭痛哭向貓咪道歉

瑞士一名男子對自家寵物貓做出不當性行為，還將過程拍攝成影片，分享給周遭其他人。收到影片的人看不下去告發男子，男子因為「違反動物性自主權」被指控虐待動物，當場在法庭上哭著對貓咪道歉。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，這名不具名的男子今年58歲。他來自法國，現在居住在瑞士。他在生殖器上倒牛奶，接著讓貓咪舔生殖器。他把過程拍攝下來，傳給其他的人。不僅如此，他還持有其他動物的色情圖片，也將這些圖片傳給其他人。

警方循線找到男子以後，他向警方坦承，自己在疫情封城期間因為無聊，開始找到這些「不三不四」的網站，結果越看就越沉迷。不過男子向警方解釋，除了貓咪的影片之外，其他照片都不是他拍攝的，只是在網路上看到下載轉傳。

法官認為貓咪也有尊嚴和性自主的權利。在瑞士，即使沒有入侵式的性行為，只要跟動物有任何性接觸，都被認為是虐待動物。男子被判處六個月緩刑，還必須支付2,000瑞士法郎（約72,000新台幣）罰金。

男子在法庭上哭著向貓道歉，並說自己對貓沒有吸引力。他非常後悔，覺得自己的行為十分愚蠢。