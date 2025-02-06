英國男手機被偷想討回 警方1理由竟說「不能還」…法官痛批荒謬

英國威爾斯一名男子的手機被偷，到警局報案以後警方也協助找到小偷本人。不料，小偷拿走手機後自己使用了這支手機，讓手機裡面留有小偷個人的資料，所以即使已經找到手機和小偷，警方卻說不能將手機取回，否則會觸犯當地隱私法規。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，2024年5月18日，梅爾文（Melvyn Mainwaring）起床以後，發現自己的手機、提款卡、交通卡都不翼而飛。梅爾文報警以後，警方循線找到33歲的李德（Daniel Reid），發現他偷走手機自己使用。

不過令梅爾文詫異的是，即使已經找到手機，威爾斯警方卻拒絕協助將手機取回。警方告訴他，由於當地有資料保護法規，拿回手機會觸犯這項法規，因此不能將手機交還給他。

此案於今日開庭，法官在法庭上批評這個做法實在太荒謬，並且命令警方將手機交還給梅爾文。法官表示，李德偷走手機時，都沒有想到要尊重梅爾文的隱私，警方怎麼反而反過來尊重小偷的隱私權，這麼做根本毫無意義，而且非常荒謬。李德在法庭上承認犯下三項入室竊盜罪，和一項違反保釋法的罪行，被判入獄三年九個月。

這不是李德第一次犯下入室竊盜案，同年4月16日，他以客人身份入住飯店，接著趁員工不注意的時候撬開收銀機偷錢。6月1日，他到朋友家作客，但他離開以後，朋友媽媽發現家中600英鎊（約新台幣24,000元）的現金、冰箱裡的牛奶、起司和點心都不見了。