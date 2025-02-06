老婦帶腐屍外出散步！女兒死亡藏家中14個月 稱「太愛她」不願分開

英國日前揭露一起驚悚悲劇。2023年11月一位母親推著輪椅上的女兒外出散步，然而警方發現輪椅上的女兒是具腐爛數月的屍體，母親表示自己和女兒的死無關，不辦後事是因為太愛她，捨不得和女兒分開。

根據《每日郵報》報導，2023年英國一處合租公寓飄出可怕的臭味且充斥蒼蠅，鄰居抱怨數個月仍沒改善，11月時請住屋協會（House Association）的人上門關切。

然而7旬女屋主拒絕開門，並且為了讓工作人員相信家裡沒有命案，她推著輪椅上的女兒出門散步。住屋協會人員偷偷跟蹤女屋主，發現這對散步母女傳出惡臭後立即報警，警方攔下女屋主，掀開輪椅上女兒的外套後，驚見一具嚴重腐爛的屍體。

原來女屋主50多歲的女兒早在14個月前就去世了，但她沒有處理後事，而是繼續和女兒的遺體一起生活長達14個月。

由於屍體嚴重腐爛，法醫無法查出死因。警方調查時，女屋主否認自己與女兒的死亡有關，也表示自己不知道死因，「我們在家看電影，結束後我和她說話，她沒有回應，我靠近才發現她瞳孔放大、一動也不動」。至於為何不叫救護車？女屋主認為救護單位幫不上忙，她捨不得和女兒分開，「我太愛她了」。

據女屋主說明，她的女兒患有脊椎彎曲、膝蓋受損和手臂畸形，沒有朋友、也沒有戀人，然而這對母女沒有網路、手機、政府相關文件、醫療掛號紀錄，甚至沒有女兒的照片，鑒於屍體嚴重腐爛，警方只能透過DNA確認女兒身分。

經檢查，女屋主被診斷出患有延長哀傷障礙（Prolonged grief disorder，PGD），並且患有腦瘤。驗屍官指出，女屋主有嚴重的精神健康問題，傳喚她提供證據是不人道的行為。最終女屋主並未受到起訴，執法機關依《精神健康法》將她送進精神病院。