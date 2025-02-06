狂吃肉也能瘦！英女一週吃7塊奶油 每天攝取5千大卡減32公斤
許多人為了減肥會忍住口腹之慾，過程可能非常痛苦又效果不彰，但英國一名女子每天攝取5000大卡，卻瘦了32公斤，她並不是吃不胖的體質，而是採用了極端的飲食習慣。
根據《每日郵報》報導，英國一名女子曾花了3年節食減肥，嚴格計算卡路里、嘗試生酮飲食等，但往往以失敗告終，而且經常昏昏欲睡。直到2019年，她看到一段影片聲稱可以藉「全肉食飲食」改善慢性病、自體免疫疾病、精神疾病等，女子於是開始嘗試每天只吃肉的生活。
全肉食飲食是指只攝取動物性食物，如肉、蛋、魚、動物脂肪、少量低乳糖乳製品，不攝取任何蔬菜、水果、穀物等植物性食物。
女子表示這種飲食方式讓她第一週就減掉了3公斤，而且更有精神，也不用對熱量精打細算。
從2019年至今，女子都維持著全肉食飲食的生活，每天吃三塊牛排、一公斤雞肉和一整塊奶油，體重掉了約32公斤，身材從英國尺寸18碼一路瘦到10碼。當然她還是常去健身房，但她聲稱這種飲食方式增加了肌肉量，所以可以減少運動的頻率。
這期間女子完全沒有買過蔬菜，4個小孩也都跟著她這樣吃，不過她沒有強迫孩子們，成年的大兒子會自己買食物，其他孩子也會從其他地方獲得肉以外的食物。
全肉食飲食並不少見，但仍有健康疑慮，《元氣網》曾報導食用過多肉類可能會增加心臟病風險，英國國民保健署（NHS）也指出指出吃過多肉可能增加腸癌風險。
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