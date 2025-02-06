離與那國島最近的麥當勞在台灣！日人哀號：想吃還要拿護照

距離宜蘭縣蘇澳鎮烏岩角只有108公里的與那國島，是日本最西邊的島嶼，屬於沖繩縣的範圍，是個環島一周25公里的小島。天氣晴朗時可從與那國島上最西端的西崎，看到台灣的山脈。

與那國町觀光協會（@yonaguni_kanko）1月下旬在社群平台X上表示，「離與那國島最近的麥當勞在台灣！」此貼文一出，X上台灣相關資訊的社群「教えて台湾」（@oshiete_taiwan）馬上回應：「想吃麥當勞的與那國島民，請一定要來台灣玩！」並趁此機會進行華語教學，教日本網友麥當勞的中文要怎麼說。台灣駐日經濟文化代表處（@Taiwan_in_Japan）也藉機推廣台灣觀光，「各位來台灣時，除了可以吃漢堡，也可以一起品嘗台灣美味的夜市小吃和各種甜點！」

據Business Journal報導，沖繩石垣島上唯一的麥當勞即將在2月9日關閉。因此，離與那國島最近的麥當勞就變成在台灣了。

目前台灣到與那國島的正式航線只有飛機航班，必須經由那霸機場轉機到與那國島；要到日本本島時，也要在那霸機場轉機到成田機場。有日本網友表示，「與台灣距離那麼近，居然沒有渡輪，只能從沖繩坐飛機，真是太令人驚訝了」，也有網友提到「想買個麥當勞居然要拿護照……」，台灣和與那國島之間可說是最近又最遙遠的存在。

石垣島和與那國島島民也不用過於擔心，日本麥當勞表示：「石垣島的新分店預計在今年夏天開幕，但相關細節尚未確定。」不過島民們在新分店開幕前，先前往台灣觀光，大啖有名的小吃，也是一個不錯的選擇。