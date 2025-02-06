快訊

遠紡廠凌晨鍋爐爆炸 竹北傳陣陣焦臭味…新竹縣府速發空品通報

多久該洗一次澡，用什麼洗才乾淨？一位5年「不洗澡」的醫師這樣建議

只有今天！ 台灣虎航情人節全航線799元起 上午10時搶票

離與那國島最近的麥當勞在台灣！日人哀號：想吃還要拿護照

聯合新聞網／ 綜合報導
石垣島的麥當勞將關閉，離與那國島最近的麥當勞變成在台灣。麥當勞示意圖。 美聯社
石垣島的麥當勞將關閉，離與那國島最近的麥當勞變成在台灣。麥當勞示意圖。 美聯社

距離宜蘭縣蘇澳鎮烏岩角只有108公里的與那國島，是日本最西邊的島嶼，屬於沖繩縣的範圍，是個環島一周25公里的小島。天氣晴朗時可從與那國島上最西端的西崎，看到台灣的山脈。

與那國町觀光協會（@yonaguni_kanko）1月下旬在社群平台X上表示，「離與那國島最近的麥當勞在台灣！」此貼文一出，X上台灣相關資訊的社群「教えて台湾」（@oshiete_taiwan）馬上回應：「想吃麥當勞的與那國島民，請一定要來台灣玩！」並趁此機會進行華語教學，教日本網友麥當勞的中文要怎麼說。台灣駐日經濟文化代表處（@Taiwan_in_Japan）也藉機推廣台灣觀光，「各位來台灣時，除了可以吃漢堡，也可以一起品嘗台灣美味的夜市小吃和各種甜點！」

Business Journal報導，沖繩石垣島上唯一的麥當勞即將在2月9日關閉。因此，離與那國島最近的麥當勞就變成在台灣了。

目前台灣到與那國島的正式航線只有飛機航班，必須經由那霸機場轉機到與那國島；要到日本本島時，也要在那霸機場轉機到成田機場。有日本網友表示，「與台灣距離那麼近，居然沒有渡輪，只能從沖繩坐飛機，真是太令人驚訝了」，也有網友提到「想買個麥當勞居然要拿護照……」，台灣和與那國島之間可說是最近又最遙遠的存在。

石垣島和與那國島島民也不用過於擔心，日本麥當勞表示：「石垣島的新分店預計在今年夏天開幕，但相關細節尚未確定。」不過島民們在新分店開幕前，先前往台灣觀光，大啖有名的小吃，也是一個不錯的選擇。

日本 與那國島 麥當勞

延伸閱讀

日本什麼東西比台灣貴？ 過來人曝「1費用」：金額嚇死你

台灣薩莉亞才有！日網驚這道菜「口感厚實又濃郁」 眾敲碗：快引進東京

補班日別鬱悶！麥當勞點心、飲料「買一送一」為自己加持

麥當勞全新「寶可夢歡樂餐」登場！還有限量精靈卡趕快收集

相關新聞

離與那國島最近的麥當勞在台灣！日人哀號：想吃還要拿護照

距離宜蘭縣蘇澳鎮烏岩角只有108公里的與那國島，是日本最西邊的島嶼，屬於沖繩縣的範圍，是個環島一周25公里的小島。

泰男被警方通報凍死街頭！回魂現身「喪禮」嚇壞全家 真相超傻眼

若然在喪禮上看見死者「回魂」，相信不少人都會被嚇破膽！泰國較早前有男子被警方認錯身份，以為他因天氣寒冷而凍死街頭，迅速通知其親屬為他準備葬禮。男子弟弟之後曾到醫院認屍，發現遺體身上沒有刺青，而他記得兄長身上本應共有3處紋身，曾一度對死者身份存疑，但礙於兄長長時間不在家中，甚至遠赴各省消失數年，他不確定是否記憶有誤，則沒再多想。

全球首例「陰莖食物中毒」！夫妻激戰出事 醫生揭因吃了1種食物

陰莖都會食物中毒？要黎巴嫩1名38歲男子與妻子性交後，陰莖紅腫結痂持續近1星期，痛苦難當下到泌尿科求診，竟發現陰莖感染了「仙人掌桿菌（學名：蠟樣芽孢桿菌，Bacillus cereus）」，成為全球首宗「陰莖食物中毒」病例。醫生推測，男子可能進食1種食物後與妻子發生「激烈性行為」，導致陰莖感染細菌。

不認識的人死了！她被告知繼承千萬遺產以為遭詐 真相曝光樂翻

突然收到通知稱有陌生人遺下大筆遺產給你，大家都會聯想到是騙案，但凡事都有例外！外國1有名女子收到通知，指她會成為1筆約40萬英鎊（約新台幣1640萬元）遺產的繼承人之一，她不禁想自己是否墮入騙網。後來她獲專門追蹤法定繼承人的機構確認，這筆是其遠房親戚的遺產，對方是其已故母親的表親，未婚加上膝下無兒，於是該機構負責替他找尋繼承人，並且為女子提供1份詳細的族譜。

衰男花1300元買電鑽換來「一張A4紙」 囂張賣家再附羞辱性極強1物

美國喬治亞州一名男子在電商平台訂購一台電鑽，他支付了40美元（約新台幣1300元），收到包裹打開裡面卻只有一張紙，讓他簡直氣炸了...

騙尪「為女兒賣腎」…印度人妻為小王捲款私奔 落網狠心吐這句

印度一名男子指控妻子騙他「為女賣腎」，聲稱要他去賣腎才有錢讓女兒唸書。男子真的去黑市出售腎臟，想不到妻子拿到錢後卻跟外面的「小王」私奔。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。