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全球首例「陰莖食物中毒」！夫妻激戰出事 醫生揭因吃了1種食物

香港01／ 撰文：布萊恩
食物安全中心指出，患者會在進食有問題食物後數小時內出現嘔吐等症狀；這類中毒一般與米製品及其他澱粉質食物有關。示意圖／ingimage
食物安全中心指出，患者會在進食有問題食物後數小時內出現嘔吐等症狀；這類中毒一般與米製品及其他澱粉質食物有關。示意圖／ingimage

陰莖都會食物中毒？要黎巴嫩1名38歲男子與妻子性交後，陰莖紅腫結痂持續近1星期，痛苦難當下到泌尿科求診，竟發現陰莖感染了「仙人掌桿菌（學名：蠟樣芽孢桿菌，Bacillus cereus）」，成為全球首宗「陰莖食物中毒」病例。醫生推測，男子可能進食1種食物後與妻子發生「激烈性行為」，導致陰莖感染細菌。

陰莖「食物中毒」成全球首例

綜合外媒報導，黎巴嫩1名38歲男子因陰莖出現紅腫、結痂等症狀，並持續近1星期，遂向黎巴嫩貝魯特美國大學醫學中心泌尿科求診。

醫生檢查發現，男子陰莖感染了「仙人掌桿菌」。「仙人掌桿菌」通常存在於室溫下放置過久的大米中，通常會在進食30分鐘內引起惡心和胃部不適等症狀，意味是「陰莖食物中毒」。

疑吃米飯後激烈性行為導致

醫生問診得知，男子在病發前1天與家人晚餐，吃了米飯等，之後與妻子進行「激烈性行為」，隨即嘔吐及腹瀉，陰莖可能接觸到嘔吐物或糞便，導致感染「仙人掌桿菌」，而激烈的性行為使血管發生變化，增加細菌侵入皮膚風險。據報細菌侵入了男子的腹股溝。

治療期間不能自慰和發生性行為

不過醫生強調，在皮膚中發現「仙人掌桿菌」並不尋常，「更不用說在生殖器中發現了」。男子接受抗生素治療、適當清洗傷口，且在傷口癒合前避免自慰和發生性行為，1個月後不再出現灼傷不適感覺，順利康復。

男子病例已在《醫學與外科年鑑》發表，醫學界形容是有文獻記錄以來首例「陰莖食物中毒」個案。

多種食材含「仙人掌桿菌」

根據香港食物安全中心，「蠟樣芽孢桿菌」是1種可產生孢子的細菌，最佳生長溫度約為攝氏30至37度，在攝氏4度以下便會停止生長。「蠟樣芽孢桿菌」普遍存在於環境和多種食材中，例如蔬果和香草等，但含量一般極低，不至於造成食物中毒。

但中心指出，「蠟樣芽孢桿菌」非常耐熱，能抵受攝氏126度長達90分鐘，一旦在食物中產生，即使把食物徹底翻熱，也不能將之消除，而由這種毒素引起的食物中毒，患者會在進食有問題食物後數小時內出現嘔吐等症狀；這類中毒一般與米製品及其他澱粉質食物有關。

中心又說，「蠟樣芽孢桿菌」導致的另1類中毒屬於「致腹瀉型」，其症狀是伴隨腹痛的水狀腹瀉，主因患者吃了含大量「蠟樣芽孢桿菌」細胞或孢子的食物而令腸毒素在小腸中產生；這類中毒一般與肉類、奶類、蔬菜和魚類等多種食物有關。

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文章授權轉載自《香港01》

陰莖 食物中毒

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