不認識的人死了！她被告知繼承千萬遺產以為遭詐 真相曝光樂翻

突然收到通知稱有陌生人遺下大筆遺產給你，大家都會聯想到是騙案，但凡事都有例外！外國1有名女子收到通知，指她會成為1筆約40萬英鎊（約新台幣1640萬元）遺產的繼承人之一，她不禁想自己是否墮入騙網。後來她獲專門追蹤法定繼承人的機構確認，這筆是其遠房親戚的遺產，對方是其已故母親的表親，未婚加上膝下無兒，於是該機構負責替他找尋繼承人，並且為女子提供1份詳細的族譜。

女子確定自己不用先付錢去取得繼承權，終於相信這並非騙案，開心地接受這筆遺產。對於獲得意外之財，她打算用在裝修及與家人旅遊。

加女突獲通知成為40萬英鎊遺產繼承人

綜合外媒報道，居於加拿大的60歲女子格塞爾（Lorraine Gesell）早前收到通知，指她有份繼承1筆約40萬英鎊（約新台幣1640萬元）的遺產，而聯絡她的機構是專門追蹤法定繼承人的「Finders International」，指這筆遺產來自在英國倫敦獨居的男子霍森（Raymond Barry Howson），生前從事航空業，但他一生未婚、膝下無兒，在2021年9月某天過世，終年85歲。

族譜證實與死者是遠房親戚

該機構向格塞爾解釋，霍森是她已故母親的表親，並附上詳細族譜，已找到霍森含括格塞爾在內分布全球的47名親屬，他們可共同繼承這筆遺產。

女子一度以為遇騙案

格塞爾指本來不太相信事件，更以為是遇到騙案，「有個你不認識的人死了，而妳是遺產繼承人之一」，她覺得聽起來像虛構的故事情節，「不過Finders International非常好，為我提供族譜確認母親是霍森的表親，以及不用為此繳付任何費用，我才相信件事情是真的」。雖然她不認識這名遠房親戚，但得到這筆意外之財，格塞爾打算用來裝修家居，剩下的金錢會與家人旅遊。

逾6,000筆遺產無人認領

據報「Finders International」的負責人回應事件，指這類跨國尋親案例並不罕見，若最後找不到合法繼承人，這類無主遺產會收歸國有。而截至2024年12月底，英格蘭與威爾斯地區就有超過6,000筆遺產無人認領。

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文章授權轉載自《香港01》