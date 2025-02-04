衰男花1300元買電鑽換來「一張A4紙」 囂張賣家再附羞辱性極強1物

美國喬治亞州一名男子在電商平台訂購一台電鑽，他支付了40美元（約新台幣1300元），收到包裹打開裡面卻只有一張紙，讓他簡直氣炸了。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，受騙的男子是68歲的富蘭克林（Sylvester Franklin）。2024年11月，他在電商平台AliExpress購買一支電鑽和一台高壓清洗機，總價格為40美元。

他一直到12月9日才收到包裹，不過包裹寄得慢還不打緊，讓他生氣的是，裡面根本沒有他購買的任何機器，反而放了一張A4紙，上面印了鑽頭和螺絲的圖片，以及一顆小起子頭。

富蘭克林表示，自己是修理機械的，平常就會買這類工具來DIY修理汽車，或做一些簡單的家務。購買這些設備就是想要用來修理物品，沒想到會被騙。他馬上聯繫電商平台要求退費，但一直到現在都還沒有接獲任何回應。

Shopper baffled after AliExpress sends him photo of drill instead of $40 tool: ‘Taken advantage of me’ https://t.co/OPuiLdzcYJ pic.twitter.com/HYqH3BI3fV — New York Post (@nypost) 2025年2月2日

其實這類的詐騙層出不窮，並不只發生在美國。英國一名女子格里菲斯（Lisa Griffiths）在2024年的黑色星期五購物節期間，於Currys購買一台iPad。這台iPad售價479英鎊（約新台幣19,556元），格里菲斯本來是要買給女兒當聖誕禮物的。

不過收到包裹以後，格里菲斯卻只拿到一個保溫瓶。更令她傻眼的是，她向電商平台反映，平台和貨運公司卻都宣稱已經正常寄送商品，兩方都沒有過失，格里菲斯要自己吸收這筆損失。幸好格里菲斯連繫當地媒體《每日郵報》（Daily Mail）協助洽談，而在媒體介入後，Currys重新調查，並確認該水瓶並非零售商的庫存，決定退款賠償。

詐騙手法持續更新，且層出不窮。建議民眾在購買高額商品時，盡量選擇可靠的電商平台，或到實體商店購買，以避免類似情況發生。