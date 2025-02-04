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騙尪「為女兒賣腎」…印度人妻為小王捲款私奔 落網狠心吐這句

聯合新聞網／ 綜合報導
女子拿到錢後拋家棄子離開。示意圖／ingimage
女子拿到錢後拋家棄子離開。示意圖／ingimage

印度一名男子指控妻子騙他「為女賣腎」，聲稱要他去賣腎才有錢讓女兒唸書。男子真的去黑市出售腎臟，想不到妻子拿到錢後卻跟外面的「小王」私奔。

據《印度斯坦時報》（Hindustan Times）報導，這起事件發生在西孟加拉邦。男子表示，妻子花了好幾個月說服他，要他賣掉一顆腎臟。因為家裡經濟狀況不好，妻子說若是賣掉腎臟，才能讓女兒接受高等教育，未來也有嫁妝。

由於在印度，販賣人體器官是非法行為。耳根子軟的男子被說服以後，開始偷偷在黑市找買家。他在三個月前找到買家，也真的動手術取出一顆腎臟，賣得100萬盧比（約新台幣37萬）。男子沒有多想，就把這100萬交給妻子管理，想不到不久後妻子就消失得不見蹤影，連女兒都沒帶走。

男子後來才發現，原來妻子在臉書上認識了一位男網友，兩人偷偷發展戀愛關係，妻子想要拋家棄子跟男友同居，但決定走之前先從丈夫身上拿錢。男子向警方報案，警方協助他循線找到外遇對象居住的地方，也找到了妻子。

即使男子帶著10歲的女兒到場苦苦哀求，妻子仍拒絕開門，也不肯回家。據報妻子心意已決，她甚至跟丈夫說：「隨便你要怎麼做，反正我會提出離婚訴訟」。

印度自1994年開始，就立法禁止人體器官買賣。不過有醫生認為，因為缺乏捐贈者，所以器官買賣始終擁有一定市場，才會在黑市有這類不法交易。

印度 器官 妻子 腎臟

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