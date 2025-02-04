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Google地圖座標曝！南極衛星照驚現「巨型外星人臉」 太空總署揭真相
英媒1月31日報導，一名網友在社交媒體平台Reddit上發布了一張南極的衛星圖片，由於圖片看起來像一張半閉著眼睛、面帶猙獰的「外星人」臉，而引發一眾網友熱議。有網人認為是外星人臉，也有人認為只是巧合錯覺而已，而引起一眾想像的原因竟然與一種心理學現象有關。
英媒《鏡報》（The Mirror）與《每日郵報》（Daily Mail）31日報導，這張外星人的臉的位於南極大陸東南部，一片名為Oates Land的雪地。
從Google地圖看到的衛星圖片顯示，在一片白色的雪地中，「外星人臉」的形象顯得格外突出，清楚見到看似嘴巴、鼻子、一隻眼睛的雪地痕跡。
不過「外星人臉」的形象對每個人而言也不同，有人認為的確看似是外星人，也有人認為像電影《變形金剛》中的角色「柯博文」。
在Google地圖上輸入「72°00'36.0"S 168°34'40.0"E」座標，即可以看到「外星人臉」的位置。
事實上，該圖片在2019年已曾在網絡上流傳過，當時陰謀論者則聲稱這證明南極冰層下存在一個隱藏的文明。
報導引述美國太空總署（NASA）稱，這情況實際上是一種「幻想性錯覺」（Apophenia）的心理現象，人們有時會把實際上隨機、不相關的數據中看成有模式或連結。因此才會發生把雲、岩層和雪等物體聯想成實際上不存在的東西。
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文章授權轉載自《香港01》
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