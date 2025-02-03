擅自幫女病患整形私密處 還要女員工「叫我爹地」…變態醫挨告

美國紐約一名整形醫師，藉由自己職務之便，沒經過同意就擅自幫女病人進行陰部拉提術。病人得知以後告上法院，連帶爆出該名醫師私底下曾性騷擾員工，還要員工叫他「爹地」，甚至騷擾年僅15歲的女實習生。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，被告的醫師平卡斯（David Pincus）雖然面臨訴訟，但目前仍住在價值300萬美元（約9,900萬新台幣）的豪宅，開著30萬美元（約900萬新台幣）的藍寶堅尼跑車，貌似不受影響。

其中一名提告的女員工賴克（Jacyln Riker）表示，平卡斯真的非常噁心，他會趁機摸她的胸部、掀裙子看內褲，還要她「過來坐在爹地腿上」，逼賴克稱呼他「爹地」。由於平卡斯曾替賴克進行隆胸手術，從那之後他便常要求撫摸胸部，甚至說出：「我想什麼時候摸都可以」、「是我創造了妳，我擁有妳」等話語。

另一名提告的患者索達（Vanessa Soda）則說，自己在2021年就醫想進行腹部整形手術，沒想到平卡斯卻趁她被麻醉時，擅自做了陰部拉提術。索達追問，平卡斯卻辯稱：「是妳的陰部太下面，我才需要手術幫妳拉提。」索達質疑，就醫過程中，兩人從未討論過任何與私密處相關的話題，平卡斯何以能夠判斷她需要進行陰部手術。

平卡斯的律師在訴訟過程中批評賴克，說她提告毫無根據，根本只是為了中飽私囊。他的辯護律師表示，絕對會為了平卡斯的名聲進行嚴正辯護，不對惡意抹黑妥協。

不過除了上述兩人，平卡斯還面臨好幾起訴訟。2020年有女員工指控他性騷擾，當年員工15歲的女兒也在診所當實習生，平卡斯對她說：「妳女兒好性感」。除此之外，他也被另一名患者提告，認為他治療不當導致患部感染，必須住院兩週。