影／砸錢買「絕對防盜」SUV 不到3天就被偷車主傻眼

英國一名男子在去（2024）年開開心心買了一輛新車，沒想到不到3天就遭竊。這輛新車是限量版的SUV，價格要價18.3萬英鎊（約740萬新台幣）。由於英國豪車失竊的案件越來越多，車主本來很擔心自己的車會引起小偷關注而失竊，不過經銷商強調這輛豪車搭配頂尖防盜系統，絕對不會失竊，沒想到不到3天車子就不見了。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，這名暱稱為約翰（John）的45歲男子，在12月14日購買一輛Range Rover的2024 SV Edition One。這輛豪車光是輪胎就價值一萬英鎊（約40萬新台幣），內裝也是超級豪華，座椅還會隨著音樂震動，全英國只有550輛。

當初約翰擔心買了這麼招搖的車，會不會更容易被小偷盯上，不過經銷商強調這輛車的防盜系統是最新升級版，絕對不可能被偷走，結果令他傻眼的是，車子才牽回家不到60小時，就在自家車道上失竊。

約翰說，當時他還問經銷商是不是要另外再用引擎防盜鎖，但銷售人員卻跟他說不用，因為「沒有人會偷走這輛車」。約翰提議的引擎防盜鎖，讓駕駛在啟動時要再多輸入一道密碼，增加安全性，但因為相信經銷商的話，他就真的沒有安裝。

約翰家的監視器畫面顯示，事發當天凌晨1點，有一台車停在這輛豪車旁，當時三名男子下車後，一人負責把風，另外兩人負責開車。約翰說他家的車鑰匙並沒有被偷，但小偷不知道用什麼方法，在15分鐘內就把車發動牽走了。

約翰氣得向經銷商投訴，認為該公司宣稱最安全的防盜系統可能有故障漏洞，不過該公司拒絕賠償。公司發言人表示，汽車失竊是車主本來就要承擔的風險，不屬於車商的賠償範圍。