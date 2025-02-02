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英商店屢遭小偷光顧！老闆親上陣2年捉逾50人 竊盜率降80%

香港01／ 撰文：官祿倡
圖為店家櫥窗中展示的商品。 圖擷自X@HappyPiranha
圖為店家櫥窗中展示的商品。 圖擷自X@HappyPiranha

英國商店面臨偷盜猖獗問題，截至2024年8月31日較此前的一年中，英國的商店被盜金額達到創紀錄的27.4億美元（約新台幣902億元）。一間位於英格蘭康瓦爾郡（Cornwall）的商店屢遭「樑上君子」光顧，店主多次報警無果，不堪其擾親自上陣，在2023年和2024年連續兩年中共擒超過50人，並把商店被盜率降低80%。

這家名為Happy Piranha的商店主要售賣小禮品、電子遊戲、玩具等，由店主Martin Gaunt和他的兒子Sam、Josh共同經營，旗下還有一間咖啡店。

商店屢遭盜竊，Martin Gaunt對此感到厭煩，認為警察處理盜竊案不力，形容零售商與警察「無所作為」應對小偷，等同邀請盜竊者來偷東西。

他指商店在遭竊時會出面與小偷對峙，要求他們歸還商品，否則就「封鎖出路」，然後聲明法律讓他有權扣留人員，直到警察到場。根據英國1984年的警察暨刑事證據法（The Police And Criminal Evidence Act 1984，PACE）第24A規定，讓Martin Gaunt在合理情況下有權扣留人員。

行業機構英國零售協會（BRC）在1月30日發布的年度犯罪調查指出，截至2024年8月31日的一年中，英國發生超過2,000萬宗盜竊事件，相當於每天5.5萬宗案件。

Martin Gaunt認為罪案高企的原因在於顧客減少，令商家裁減店員，大商場也選擇透過裁減保全成本來控制支出，他形容這種方法等同於邀請小偷上門光顧。

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英國去年零售業盜竊和暴力犯罪創新高 業界損失約210億元

文章授權轉載自《香港01》

偷竊 小偷 英國

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