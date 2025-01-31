聚餐和男友吵架…男友父安慰她「安慰到床上去」天天偷腥私會

國外一名女網友在論壇上分享自身經歷，她和男友的家人一起聚餐，卻在過程中和男友起了爭執。男友的爸爸後來找到原PO安慰她，想不到過程中卻突然親吻她，甚至最後還跟原PO發生關係，讓她十分苦惱，不知該如何面對男友。

據《太陽報》（The Sun）報導，這名女網友在知名論壇Reddit上發文表示，她跟男友交往近三年，兩人原本在其他國家生活，最近搬到男友的國家。原PO說她一直很努力在學習當地語言，也很努力交朋友，幸好男友和家人都很支持她。

原PO表示，她每年只能見自己的家人一次，即使男友和男友家人都很支持她，她還是常常覺得很孤單。某次兩人和男友家人聚餐，男友用餐時遲到，於是原PO便要男友道歉，想不到男友卻不以為意，還要原PO不要再大驚小怪。

原PO覺得男友在家人面前不給她留面子，跑到浴室偷哭，這時候男友的爸爸來關心她，還替兒子道歉。沒想到在道歉的過程中，男友爸爸竟然吻了她，讓原PO嚇得趕緊搭計程車回家。

兩天後，原PO認為有必要跟男友爸爸釐清關係，所以和他約見面討論，沒想到這卻是問題持續惡化的關鍵。兩人反而在那天發生關係，而且從那天開始就每天偷偷私會。

原PO在文中坦承自己一直都滿喜歡男友的爸爸，但想到自己破壞他們的家庭，又覺得很難過。她想對男友坦承所發生的一切，但又怕這一切會造成不可挽回的傷害，所以才決定上網發文，尋求網友建議。

有網友認為，原PO最好什麼都不要說，但要跟男友分手，也應該不要再跟男友的爸爸聯絡。也有人認為不管原PO怎麼隱瞞，這種事情總有一天會爆發，還有人要原PO快點告訴男友，不要繼續浪費男友的青春。