以為10歲兒陪走紅毯 2人結婚新娘挨批「戀童癖」真相曝光震驚眾人

英國一對同性伴侶步入禮堂，但他們的關係卻飽受網友批評。原來是因為其中一人外表看起來非常年輕，感覺就像一名10幾歲的男童，讓網友誤會結婚的女子是「戀童癖」，要她快點把「兒子」送到學校去。

據《太陽報》（The Sun）報導，32歲的勞倫（Lauren Kaye）在2024年和29歲的同性扮女漢娜（Hannah Kaye）結婚，不過兩人的關係卻不被網友接受。原來漢娜個頭比較矮、臉部特徵讓她看起來非常稚嫩，外表儼然就是個小男孩，導致外界誤會勞倫「戀童癖」嫁給小男孩。

勞倫說，一開始網友以為她是帶著「10歲的兒子」結婚，有網友說：「兒子陪你走紅毯好貼心喔！他不用去上學嗎？」也有網友祝賀「為你和你兒子感到開心」。

但當越來越多網友發現勞倫嫁的就是漢娜時，她們也收到越來越多不客氣的留言和私訊。有些網友甚至留下惡毒的留言，認為「戀童癖應該去死」。她們出門買東西時，也常會有人以為漢娜是兒子，因此只跟勞倫講話。

漢娜表示，自己已經很習慣被誤認成男孩，有時去到特定的場所還要準備證件，證明自己已經成年。有很多批評的網友會問她為什麼不改變自己的穿衣風格，認為是她的打扮才會讓外界誤會她是個小男孩，但漢娜不願意為其他人改變自己。

兩人現在透過人工受孕，即將迎來三個寶寶。酸民也開始轉而攻擊兩人不該生兒育女，認為家中應該要有爸爸，而不是兩個媽媽。但漢娜和勞倫說，她們也經越來越習慣不去聽外界負面的聲音，現在她們將重心放在自己的小家庭上，滿心期待三個孩子的出生。