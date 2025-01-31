疑太心急拆紅包...他連紙幣一起撕破崩潰 2萬網友按讚：我也有過

農曆新年可以收到多封紅包當然令人亢奮，不過拆紅包時也別太心急吧！馬來西亞1名網友日前拆紅包時，未知是否因為心急，直接就將紅包封下緣撕開，結果竟連裡面2張50令吉（約新台幣741元）的鈔票也一同撕破。影片上傳短短2天就已經有2萬多個網友點讚，更被轉載分享逾萬次，有不少網友都留言表示好笑。

該名馬來西亞網友在社交平台TikTok上傳影片，分享日前拆紅包時，不慎將裡面合共100令吉（約新台幣741元）的紙幣連同紅包一起撕破。

從影片可見，桌面上放了1個下方被人打橫撕開的長型紅包，上面書寫了1個名字；而2張50令吉則被放置一旁，該2張紙幣的花紋邊框均被撕去。原po向鏡頭展示被撕破的紙幣時，背景一直傳出大笑聲。

網友爆笑分享類似經歷

影片引起網友熱議，有網友指也曾有類似的經歷，也有人笑言原po可能是收到紅包太興奮才將紙幣連同紅包一起撕開，「我懂你的心情，肯定是急着想看紅包有多少錢吧」、「是失去了耐性嗎」、「我也曾經這樣拆過紅包，幸好裡面只有10令吉。但從那以後，我就再也不敢這樣撕開了」、「我第一次從工廠拿到工資，薪金被放在信封裏，結果我撕開信封上方時，鈔票也被撕破了，最後只好用膠紙黏起來繼續用」。

有網友就提醒原po保留碎片及確保鈔票序列號，之後拿到當地銀行進行更換，「可以去銀行換」、「把錢拿去國家銀行換」。

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文章授權轉載自《香港01》