蛇氣揚揚？她新年喝醉拍屁股 狂發「放屁影片」報復男友前任

聯合新聞網／ 綜合報導
芮安儂傳送數支「放屁影片」騷擾男友的前女友。示意圖，非當事人。圖片來源／ingimage
芮安儂傳送數支「放屁影片」騷擾男友的前女友。示意圖，非當事人。圖片來源／ingimage

英國威爾斯一名女子認為男友的前女友曾「苦待」男友，一直都對前女友非常不滿。某天在酒精的催化下，她錄下好幾部「放屁影片」，並且將影片透過通訊軟體發送給前女友。現在因為自己不成熟的行為，女子不但要賠償前女友一筆金額，還得進行戒酒的監測治療。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，25歲的芮安儂（Rhiannon Evans）和男友交往兩年。雖然戀情穩定，但芮安儂卻始終不滿男友的前女友黛博拉（Deborah Prytherch）。芮安儂認為男友在跟黛博拉交往時「受到不公平的對待」，於是在某次喝醉後想要惡搞對方。

她拿著手機對著屁股拍攝影片，在拍攝過程中刻意放屁錄下，再透過Whatsapp傳給黛博拉。芮安儂在2024年聖誕節到新年期間，前後傳送四則影片給黛博拉，令對方非常不舒服，於是決定報警告上法庭。

黛博拉表示，她希望自己在家中能夠感到安全。檢察官認為芮安儂是刻意惡搞，因為她從頭到尾都在傻笑，好像覺得很有趣，但受害者並不覺得有趣。芮安儂在犯案時喝了些酒，即使他的辯護律師聲稱芮安儂沒有任何惡意，但芮安儂仍須為自己的行為付上代價。

芮安儂必須接受15次戒酒治療、60天戒酒監測，並且兩年內也被限制不得再連絡黛博拉。除此之外，芮安儂也必須支付100英鎊（約4000元新台幣）的賠償金，並且需要支付199英鎊（約8000元新台幣）的開庭費用。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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